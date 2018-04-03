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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:54
lubopytnaya написав: Вкладник-21 написав:J
У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.
Вот сразу видно, что Вы ни разу не получали выплаты от Фонда )))
Все проценты "с капитализацией" или "в конце срока", начисленные вплоть до дня введения ВА, выплачиваются так же, как и тело депозита.
а если минимальная сумма депозита 200к?
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