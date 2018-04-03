Перший Iнвестицiйний Банк

J написав:
а если минимальная сумма депозита 200к?
Это значит, что банк не работает с такими голодранцами, как мы, а обслуживает лишь тех, для кого 200К вообще не деньги
Но, справедливости ради, надо отметить, что ПИН, введя такие условия, продолжает обслуживать прежних голодранцев на тех условиях, которые действовали в дату открытия их депозитов. На сегодняшний день это большая редкость для банков, большинство из которых смело "режут" все пополнения и меняют условия по ходу пьесы.
А в ПИНе я в апреле прошлого года открыла валютный столбик 200$ под 8,35%(капитализация процентов) на год с неограниченным пополнением. И буквально через 10 дней после этого были введены нынешние условия для депозитов.
Но мой столбик до сих пор обслуживается на прежних условиях - я его свободно пополняю, уже даже 200К чуть превысила. Но через пару недель он заканчивается, так что не критично.