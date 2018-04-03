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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:54

  lubopytnaya написав:
  Вкладник-21 написав:J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.

Вот сразу видно, что Вы ни разу не получали выплаты от Фонда )))
Все проценты "с капитализацией" или "в конце срока", начисленные вплоть до дня введения ВА, выплачиваются так же, как и тело депозита.

а если минимальная сумма депозита 200к?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:59

lubopytnaya Вот сразу видно, что вы уже год не заходили на сайт ПИН-банка и что не читали этот форум выше. В ПИН-банке минимальная сумма депозита -- как раз 200 тыс. грн. Так что все проценты, даже ежемесячные, Фонд не возместит. А если депозит на год с выплатой в конце срока, то вы потеряете около 24 тыс. грн процентов. А по вкладам в долларах и евро вообще катастрофа. Там 7-8 тыс. минимальный депозит. Так что даже тело депозита не полностью покрывается Фондом, не говоря уж о процентах. И PS. Выплаты от Фонда я получал уже раз 20, так что всю эту кухню знаю очень хорошо. Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:15

  J написав:а если минимальная сумма депозита 200к?

Это значит, что банк не работает с такими голодранцами, как мы, а обслуживает лишь тех, для кого 200К вообще не деньги :D

Но, справедливости ради, надо отметить, что ПИН, введя такие условия, продолжает обслуживать прежних голодранцев на тех условиях, которые действовали в дату открытия их депозитов. На сегодняшний день это большая редкость для банков, большинство из которых смело "режут" все пополнения и меняют условия по ходу пьесы.
А в ПИНе я в апреле прошлого года открыла валютный столбик 200$ под 8,35%(капитализация процентов) на год с неограниченным пополнением. И буквально через 10 дней после этого были введены нынешние условия для депозитов.
Но мой столбик до сих пор обслуживается на прежних условиях - я его свободно пополняю, уже даже 200К чуть превысила. Но через пару недель он заканчивается, так что не критично.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:16

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  Вкладник-21 написав:Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.

эм...можно ваш бизнес план на ближайшее полугодие ? в какие банки понесете? :D
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