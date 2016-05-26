Перший Iнвестицiйний Банк

Додано: Вів 03 кві, 2018 19:59

lubopytnaya Вот сразу видно, что вы уже год не заходили на сайт ПИН-банка и что не читали этот форум выше. В ПИН-банке минимальная сумма депозита -- как раз 200 тыс. грн. Так что все проценты, даже ежемесячные, Фонд не возместит. А если депозит на год с выплатой в конце срока, то вы потеряете около 24 тыс. грн процентов. А по вкладам в долларах и евро вообще катастрофа. Там 7-8 тыс. минимальный депозит. Так что даже тело депозита не полностью покрывается Фондом, не говоря уж о процентах. И PS. Выплаты от Фонда я получал уже раз 20, так что всю эту кухню знаю очень хорошо. Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.