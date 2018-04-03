Перший Iнвестицiйний Банк

lubopytnaya Вот сразу видно, что вы уже год не заходили на сайт ПИН-банка и что не читали этот форум выше. В ПИН-банке минимальная сумма депозита -- как раз 200 тыс. грн. Так что все проценты, даже ежемесячные, Фонд не возместит. А если депозит на год с выплатой в конце срока, то вы потеряете около 24 тыс. грн процентов. А по вкладам в долларах и евро вообще катастрофа. Там 7-8 тыс. минимальный депозит. Так что даже тело депозита не полностью покрывается Фондом, не говоря уж о процентах. И PS. Выплаты от Фонда я получал уже раз 20, так что всю эту кухню знаю очень хорошо. Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.
Это значит, что банк не работает с такими голодранцами, как мы, а обслуживает лишь тех, для кого 200К вообще не деньги
Но, справедливости ради, надо отметить, что ПИН, введя такие условия, продолжает обслуживать прежних голодранцев на тех условиях, которые действовали в дату открытия их депозитов. На сегодняшний день это большая редкость для банков, большинство из которых смело "режут" все пополнения и меняют условия по ходу пьесы. А в ПИНе я в апреле прошлого года открыла валютный столбик 200$ под 8,35%(капитализация процентов) на год с неограниченным пополнением. И буквально через 10 дней после этого были введены нынешние условия для депозитов. Но мой столбик до сих пор обслуживается на прежних условиях - я его свободно пополняю, уже даже 200К чуть превысила. Но через пару недель он заканчивается, так что не критично.
[/quote]Присоединяюсь к вопросу, это уже становиться любопытно .Это же каким чутьём нужно обладать. ТАЛАНТ честное слово! [/quote]
Чутье очень простое: несешь в банк с самыми высокими процентами, причем осознанно, заранее понимая, что и этот банк скоро лопнет, потому что с такими высокими процентами долго не живут. Но ничего страшного -- высокие проценты компенсируют небольшую потерю за месяц-два ВА. Вот так и носили из одной пирамиды в другую. Но так было раньше, когда банки давали 25-27-29%. Имело смысл. А сейчас уже банки почти не лопаются, да и проценты везде одинаково низкие. Так что держишь в одном банке и просто переоформляешь на новый срок. Но гребаный ПИН-банк со своей минималкой 200 тыс. вынуждает забирать вклад и искать, куда же его пристроить теперь.
Эти варианты гораздо выгоднее, чем сейчас в ПиНе: 15% на год, без пополнения
В ПИН-банке есть 15,25% на год с капитализацией, это получается фактически чуть больше 16%. Я бы оставил в ПИНе, не стал бы морочиться ради разницы 1% в других банках. Но теперь придется забирать: дополнить мой вклад до 200 тыс. нечем, а если бы было, то зачем мне рисковать? Должна покрываться Фондом общая сумма, тело+проценты, а не только тело, как в ПИН-банке.
Вкладник-21 написав: В ПИН-банке есть 15,25% на год с капитализацией, это получается фактически чуть больше 16%. Я бы оставил в ПИНе, не стал бы морочиться ради разницы 1% в других банках. Но теперь придется забирать: дополнить мой вклад до 200 тыс. нечем, а если бы было, то зачем мне рисковать? Должна покрываться Фондом общая сумма, тело+проценты, а не только тело, как в ПИН-банке.
в договоре есть есть пункт про автопролонгацию, думаю можно автопролонгировать старую сумму, но надо проконтролировать как прокатит