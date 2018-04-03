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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:54

  lubopytnaya написав:
  Вкладник-21 написав:J У физлиц Фонд в ПИН-банке есть только на тело депозита. А все проценты не защищены. В любой момент может лопнуть, и все неполученные проценты пропадут.

Вот сразу видно, что Вы ни разу не получали выплаты от Фонда )))
Все проценты "с капитализацией" или "в конце срока", начисленные вплоть до дня введения ВА, выплачиваются так же, как и тело депозита.

а если минимальная сумма депозита 200к?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:59

lubopytnaya Вот сразу видно, что вы уже год не заходили на сайт ПИН-банка и что не читали этот форум выше. В ПИН-банке минимальная сумма депозита -- как раз 200 тыс. грн. Так что все проценты, даже ежемесячные, Фонд не возместит. А если депозит на год с выплатой в конце срока, то вы потеряете около 24 тыс. грн процентов. А по вкладам в долларах и евро вообще катастрофа. Там 7-8 тыс. минимальный депозит. Так что даже тело депозита не полностью покрывается Фондом, не говоря уж о процентах. И PS. Выплаты от Фонда я получал уже раз 20, так что всю эту кухню знаю очень хорошо. Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:15

  J написав:а если минимальная сумма депозита 200к?

Это значит, что банк не работает с такими голодранцами, как мы, а обслуживает лишь тех, для кого 200К вообще не деньги :D

Но, справедливости ради, надо отметить, что ПИН, введя такие условия, продолжает обслуживать прежних голодранцев на тех условиях, которые действовали в дату открытия их депозитов. На сегодняшний день это большая редкость для банков, большинство из которых смело "режут" все пополнения и меняют условия по ходу пьесы.
А в ПИНе я в апреле прошлого года открыла валютный столбик 200$ под 8,35%(капитализация процентов) на год с неограниченным пополнением. И буквально через 10 дней после этого были введены нынешние условия для депозитов.
Но мой столбик до сих пор обслуживается на прежних условиях - я его свободно пополняю, уже даже 200К чуть превысила. Но через пару недель он заканчивается, так что не критично.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:16

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  Вкладник-21 написав:Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.

эм...можно ваш бизнес план на ближайшее полугодие ? в какие банки понесете? :D
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 03:39

  -VICTOR- написав:
  Вкладник-21 написав:Банк лопнул -- перенес вклад в другой. Через пару месяцев и этот лопнул. А потом третий и т.д.

эм...можно ваш бизнес план на ближайшее полугодие ? в какие банки понесете? :D
Присоединяюсь к вопросу, это уже становиться любопытно .Это же каким чутьём нужно обладать. ТАЛАНТ честное слово! :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:22

:D[/quote]Присоединяюсь к вопросу, это уже становиться любопытно .Это же каким чутьём нужно обладать. ТАЛАНТ честное слово! :lol:[/quote]

Чутье очень простое: несешь в банк с самыми высокими процентами, причем осознанно, заранее понимая, что и этот банк скоро лопнет, потому что с такими высокими процентами долго не живут. Но ничего страшного -- высокие проценты компенсируют небольшую потерю за месяц-два ВА. Вот так и носили из одной пирамиды в другую. Но так было раньше, когда банки давали 25-27-29%. Имело смысл. А сейчас уже банки почти не лопаются, да и проценты везде одинаково низкие. Так что держишь в одном банке и просто переоформляешь на новый срок. Но гребаный ПИН-банк со своей минималкой 200 тыс. вынуждает забирать вклад и искать, куда же его пристроить теперь.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:14

  Вкладник-21 написав:Чутье очень простое: несешь в банк с самыми высокими процентами, причем осознанно.

Но гребаный ПИН-банк со своей минималкой 200 тыс. вынуждает забирать вклад и искать, куда же его пристроить теперь.

Как куда?
Вы же сами объяснили, куда надо нести - в банк с самыми высокими процентами :D
Вот, навскидку варианты:
http://www.forward-bank.com/deposits/as ... s_bazovyy/
Крок назустріч 17,1% на 2 года, с пополнением.

http://www.atcominvestbank.com/uk/individuals/ideposits
"Звичайний" 17% на 5 лет с пополнением

http://rwsbank.com.ua/Deposit%20programs
"Respect" 17% на 1 год без пополнения
"Respect" 16,5% на 1 год с пополненем
"Respect" 16% на 1-3 года с пополненем

https://drive.google.com/file/d/1b5hjpB ... MdWMq/view
"Ощадный" на год 18% + 0,4% от Минфина, без пополнения
"Капитальный" на год 17% + 0,4% от Минфина, капитализация процентов, с пополнением

Эти варианты гораздо выгоднее, чем сейчас в ПиНе: 15% на год, без пополнения
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:33

  lubopytnaya написав:
  Вкладник-21 написав:Чутье очень простое: несешь в банк с самыми высокими процентами, причем осознанно.

Но гребаный ПИН-банк со своей минималкой 200 тыс. вынуждает забирать вклад и искать, куда же его пристроить теперь.

Как куда?
Вы же сами объяснили, куда надо нести - в банк с самыми высокими процентами :D
Вот, навскидку варианты:
http://www.forward-bank.com/deposits/as ... s_bazovyy/
Крок назустріч 17,1% на 2 года, с пополнением.

http://www.atcominvestbank.com/uk/individuals/ideposits
"Звичайний" 17% на 5 лет с пополнением

Не, я

http://rwsbank.com.ua/Deposit%20programs
"Respect" 17% на 1 год без пополнения
"Respect" 16,5% на 1 год с пополненем
"Respect" 16% на 1-3 года с пополненем

https://drive.google.com/file/d/1b5hjpB ... MdWMq/view
"Ощадный" на год 18% + 0,4% от Минфина, без пополнения
"Капитальный" на год 17% + 0,4% от Минфина, капитализация процентов, с пополнением

Эти варианты гораздо выгоднее, чем сейчас в ПиНе: 15% на год, без пополнения


В ПИН-банке есть 15,25% на год с капитализацией, это получается фактически чуть больше 16%. Я бы оставил в ПИНе, не стал бы морочиться ради разницы 1% в других банках. Но теперь придется забирать: дополнить мой вклад до 200 тыс. нечем, а если бы было, то зачем мне рисковать? Должна покрываться Фондом общая сумма, тело+проценты, а не только тело, как в ПИН-банке.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:48

  Вкладник-21 написав:
В ПИН-банке есть 15,25% на год с капитализацией, это получается фактически чуть больше 16%. Я бы оставил в ПИНе, не стал бы морочиться ради разницы 1% в других банках. Но теперь придется забирать: дополнить мой вклад до 200 тыс. нечем, а если бы было, то зачем мне рисковать? Должна покрываться Фондом общая сумма, тело+проценты, а не только тело, как в ПИН-банке.

в договоре есть есть пункт про автопролонгацию, думаю можно автопролонгировать старую сумму, но надо проконтролировать как прокатит
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 09:49

  lubopytnaya написав:http://www.atcominvestbank.com/uk/individuals/ideposits
"Звичайний" 17% на 5 лет с пополнением

мне понизили ставку через полгода :mrgreen:
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