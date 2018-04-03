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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 29
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
9
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:08

  J написав:
  lubopytnaya написав:http://www.atcominvestbank.com/uk/individuals/ideposits
"Звичайний" 17% на 5 лет с пополнением

мне понизили ставку через полгода :mrgreen:

Понятно. Этот банк мы вычеркиваем :D

А в договоре было предусмотренно изменение ставки без согласия сторон?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:12

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

В містобанку та рвс є така пункта ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:18

  J написав:в договоре есть есть пункт про автопролонгацию, думаю можно автопролонгировать старую сумму, но надо проконтролировать как прокатит

Возможно, автопролонгация и прокатит.
Но для меня это не вариант, т.к. текущий депозит и так уже превышает фонд по нынешнему курсу. Причем моя сумма меньше, чем минимальные 8000$
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:24

  chipmunk написав:В містобанку та рвс є така пункта ;(

В Богуславе тоже была. Но никто ничего не понижал.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:26

  lubopytnaya написав:А в договоре было предусмотренно изменение ставки без согласия сторон?

да
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