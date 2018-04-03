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Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:08
J написав:
мне понизили ставку через полгода
Понятно. Этот банк мы вычеркиваем
А в договоре было предусмотренно изменение ставки без согласия сторон?
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:12
В містобанку та рвс є така пункта ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:18
J написав:
в договоре есть есть пункт про автопролонгацию, думаю можно автопролонгировать старую сумму, но надо проконтролировать как прокатит
Возможно, автопролонгация и прокатит.
Но для меня это не вариант, т.к. текущий депозит и так уже превышает фонд по нынешнему курсу. Причем моя сумма меньше, чем минимальные 8000$
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lubopytnaya
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:24
chipmunk написав:
В містобанку та рвс є така пункта ;(
В Богуславе тоже была. Но никто ничего не понижал.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 04 кві, 2018 10:26
lubopytnaya написав:
А в договоре было предусмотренно изменение ставки без согласия сторон?
да
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