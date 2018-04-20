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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
9
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:08

  J написав:
  lubopytnaya написав:А сильно понизили или чисто символически?

на 20%

вот если вы сейчас оформите под 5% в валюте
то спокойно могут срезать до 4%
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:34

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

А кто-то пользовал раньше картку "Подвийна выгода"? Можно на нее перескочить с валютного депо? Там непонятно как считается повышенный процент. Все згiдно умов договору. А договора не нахожу.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:48

cheburek3, Вы позвоните в центральный офис и спросите у них.
Обычно они толково отвечают на подобные вопросы.
Заодно спросите, можно ли пролонгировать валютный депо, если он чуть ниже, чем 8000К :)
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:17

lubopytnaya
По поводу 8к я раньше уже звонил - говорят низзя лонгировать наши 6-7к.
А по подвийной - у них такой текст которого на сайте нету. Кто будет иметь перед глазами тарифы, и возникнет вопрос по надбавкам, то 0.25% - это плюс за каждый месяц после 6. И так до упора - до 1.5
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:52

  cheburek3 написав:А по подвийной - у них такой текст которого на сайте нету. Кто будет иметь перед глазами тарифы, и возникнет вопрос по надбавкам, то 0.25% - это плюс за каждый месяц после 6. И так до упора - до 1.5

а мне сказали что это + за каждый год :?
может тариф подправили или телефон кривой был :?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 16:32

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  J написав:а мне сказали что это + за каждый год
может тариф подправили или телефон кривой был

Ну, по 0.25 за месяц звучит логичнее. А то иначе, получается, что они замахиваются на 6-летние карты, минимум)) Меня перекинули в отделение и там сказали.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:45

Щось покращують
https://www.pinbank.ua/zmina-tarifiv-banku-z-1-june/
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 17:09

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

%% -1 по баксу і євро
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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  #<1 ... 26272829
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