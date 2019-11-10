На данный момент у них на год:
UAH 15%
Справедливости ради добавлю, что если положить на год 14,75% с капитализацией, то эффективная ставка будет даже выше -- не 15%, а 15,58%. Но все равно маловато будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:39
На данный момент у них на год:
UAH 15%
Справедливости ради добавлю, что если положить на год 14,75% с капитализацией, то эффективная ставка будет даже выше -- не 15%, а 15,58%. Но все равно маловато будет.
Додано: Сер 19 вер, 2018 12:14
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
Покращують ставки по подвійній вигоді 1/0.5% бакс/ойро. Гудбай...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 19 вер, 2018 12:53
ми крокуємо в це-Єурапу
так що дякуйте що не 0.00001
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15
Шторм змиває керівництво за борт
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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