RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:39

На данный момент у них на год:
UAH 15%

Справедливости ради добавлю, что если положить на год 14,75% с капитализацией, то эффективная ставка будет даже выше -- не 15%, а 15,58%. Но все равно маловато будет.
Вкладник-21
 
Повідомлень: 28
З нами з: 16.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 12:14

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Покращують ставки по подвійній вигоді 1/0.5% бакс/ойро. Гудбай...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8369
З нами з: 15.04.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 12:53

ми крокуємо в це-Єурапу

так що дякуйте що не 0.00001
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6486
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15

Шторм змиває керівництво за борт
http://finbalance.com.ua/news/kravets-pishov-z-posadi-hlavi-pravlinnya-pinbank-pislya-odnoho-misyatsya-roboti
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30181
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:47

  Квесторе_поверніться написав:18% в гривні на 10 років. Виплата щомісячно, на жаль без поповнення.


А де Ви знайшли умови цього вкладу? На сайті знайшов тільки загальні ставки:
http://www.ii-bank.com.ua/files/RatesRrivate_20191007.xlsx
Imp_666
 
Повідомлень: 61
З нами з: 15.05.14
Подякував: 250 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, ishvara, mihasik, ramaz, sens і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 67, 68, 69
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
688 92236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 18:04
ishvara
Альфа-Банк 1 ... 7861, 7862, 7863
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78621 9275232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 17:52
Тракторист
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3548, 3549, 3550
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35499 4391409
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 17:25
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (689)
14.11.2019 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.