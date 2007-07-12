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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:10

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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:53

як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:53

  greenozon написав:як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!

Мені здається шо Петя усе прішає.
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ukrprom2014
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