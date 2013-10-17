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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 січ, 2020 16:10
НБУ погодився
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Додано: Пон 27 січ, 2020 19:53
як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!
+50грн !
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Додано: Нед 09 лют, 2020 00:53
Мені здається шо Петя усе прішає.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02
А при чем тут Петя?
У Пети "Міжнародний Інвестиційний Банк"
А тут речь идет про "Перший Iнвестицiйний Банк"
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:07
Кажу в Гінербанку перейменувати шоб не путали з Порохбанкою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:29
lubopytnaya
Петин слепой траст тут счета держит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 11 лют, 2020 00:12
Re: Перший Iнвестицiйний Банк
так а нащо пєті зараз сліпой траст
прошла любов, зівяли помідори
можна далі рубати баблішко як і ДО
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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