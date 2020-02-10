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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 16:10

НБУ погодився
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:53

як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:53

  greenozon написав:як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!

Мені здається шо Петя усе прішає.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:02

  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!

Мені здається шо Петя усе прішає.

А при чем тут Петя?
У Пети "Міжнародний Інвестиційний Банк" http://www.ii-bank.com.ua/

А тут речь идет про "Перший Iнвестицiйний Банк" https://www.pinbank.ua/
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:07

  lubopytnaya написав:
  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:як тут скамери вже всі порозбігались*?
ризики зашкварні!!!

Мені здається шо Петя усе прішає.

А при чем тут Петя?
У Пети "Міжнародний Інвестиційний Банк" http://www.ii-bank.com.ua/

А тут речь идет про "Перший Iнвестицiйний Банк" https://www.pinbank.ua/

Кажу в Гінербанку перейменувати шоб не путали з Порохбанкою. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:29

lubopytnaya
Петин слепой траст тут счета держит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 00:12

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

  ukrprom2014 написав:Петин слепой траст тут счета держит.

так а нащо пєті зараз сліпой траст
прошла любов, зівяли помідори
можна далі рубати баблішко як і ДО
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:50

  ukrprom2014 написав:lubopytnaya
Петин слепой траст тут счета держит.

Звідки інфо?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1637 раз.
 
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