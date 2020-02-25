Перший Iнвестицiйний Банк

Это разные вещи ,как быть богатым и жить по-богатому
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 16:54
Это разные вещи ,как быть богатым и жить по-богатому
никому не верю
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:56
Говорили, что наконец-то дети теперь попробуют шоколадки "Світоч", "Корона", "АВК", а на деле как-то наоборот получается. В какой магазин не заходишь, а там "Рошена" больше, чем остальных вместе взятых. Видимо, решил наверстать упущенное.
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