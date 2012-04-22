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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 12 вер, 2018 20:10
Re: Банк Форум - БАНКРОТ
Отправил заказным 10.09.18, жду.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Суб 22 вер, 2018 15:12
Отправил заявление заказным письмом 10 дней назад, в четверг зашли деньги.
Это % за период временной администрации. Честно, не думал, что хоть что-то получу...
Додано: Нед 23 вер, 2018 11:45
я отправил в пятницу, 14 сентября - пока нет денег.
форум торчит залоговую стоимость ключей от сейфа и оплаченный, но неиспользованный срок аренды.
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Додано: Нед 23 вер, 2018 21:37
Re: Банк Форум - БАНКРОТ
А это имхо 7-я очередь будет, а не 4-я.
Додано: Нед 23 вер, 2018 21:46
Aps
там залоговая стоимость это одна очередь а неиспользованная аренда другая ...
возможно еще за что-то мне сукa православная должна ) я уже не помню )
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Додано: Пон 24 вер, 2018 18:03
пришло сегодня от ворушилина 150 грн. на счет к Пивню )
Призначення платежу:
Задоволення вимог кредитора 4-ч зг. Ріш. ФГВФО №1805 від 25.06.18
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Додано: Вів 25 вер, 2018 15:22
Не получил. (Инфа для "чайников" :) )
Не получил. (Инфа для "чайников" )
Сегодня дозвонился. Заяву направлял 17 июля 2018.
Оказывается после получения лимита по вкладу надо было ещё позже (публиковалось в газете) написать "Кредиторское заявление". Я просто не знал.
В итоге в общих списках есть, но в четвертой очереди на получение нет.
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:13
Не просто после а на протязі місяця від дня публікації про ліквідацію Форуму.
А так Форум Вам більше нічого не винен.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 вер, 2018 21:11
Требования подавал, заявление писал, но получить причитающиеся проценты, как и с гарантированными выплатами оказалось не просто. Еще конечно попытаюсь, но склоняюсь забить на это дело и забыть.
Додано: Суб 22 гру, 2018 22:09
ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «БАНК ФОРУМ», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ
ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «БАНК ФОРУМ», ВКЛЮЧЕНИХ ДО ЧЕТВЕРТОЇ ЧЕРГИ
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 13 грудня 2018 року № 3341 погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ» на суму 239 797 493,82 грн., що становить у процентному співвідношенні 10 % від загальної суми черги.
У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» продовжується часткове задоволення вимог четвертої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ».
Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів четвертої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК ФОРУМ» збільшиться до 479 594 987,64 грн., що становить 20% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів четвертої черги.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).
ПАТ «БАНК ФОРУМ»: (044) 585-35-35.
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