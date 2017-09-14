|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:40
ЛАД написав: барабашов написав:
Ладу
"Парикмахер"
"Херр Краузе"
"Заштрихуй"
Ну и коронное - "пидрахуй"
За штрафы таксистам интересно
Приняли?
Так таксисты это тоже сфера обслуживания.
Как и продавцы. Так что принимать ничего не надо, давно действует. В Харькове недавно был скандал по этому поводу. Заметку не сохранял. Таксиста, вроде, уволили. Насчёт штрафа не помню.
там може звільнити через те, що він принципово не хотів розмовляти? й звідки звільнити? з Bolt?
Shaman
Повідомлень: 9803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:43
Banderlog написав: Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
думати можна що завгодно. а для майдану потрібно, щоб було глубоке невдоволення в суспільстві. й в першу чергу в тій активній частині, яка веде все суспільсвто. а 50% підуть туди, куди скажуть.
зараз такої ситуації немає. тому оці всі вигадки, що майдан так легко організувати - вони нездійснені
Shaman
Повідомлень: 9803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:43
барабашов написав: Slon_Nosov написав:
Може комусь буде корисно чи цікаво...
У знайомого зникло бронювання від мобілізації, зняли кретичність з фірми. Через деякий час може місяц-два з'явилась червоне повідомлення про розшук та штраф за неявку в ТЦК (нічого не отримував).
Сплатив 8500 грн, половину від 17000 якщо сплачуеш швидко, червоний розшук зник.
Але через три доби знову штраф та розшук на цей раз за несвоєчасно пройдене ВЛК (один рік та два місяця).
Сидить думає що його робити бо зайвих коштів немає...
ВЛК сейчас надо ежегодно всем проходить? За 15мин с подписями левой рукой прапора вместо тебя, или как с 2021-22м я его проходил, с короноковидом и 38,7 температурой, три месяца?
Как там ваш сын?
Якщо проходиш ВЛК самостійно - заброньовані, з відстрочками і т.і., то все по-людськи: розглядають епікризи, дають направлення на додаткові обстеження до будь-якого лікаря при скаргах чи, якщо лікар ВЛК вважає за потрібне, видають направлення на обстеження в стаціонарі. Такі ВЛК проходят днями, тижнями і навіть місяцями.
Всі розповіді про ВЛК за 15 хвилин, це ситуація коли громадянина було "затримано" працівниками центру сервісної підтримки. В такому випадку, ВЛК проводиться реально на протязі години комісією з чергових лікарів, які працюють при ТЦК. Епікризи та виписки з лікарень зазвичай ніхто з собою не носить, тому всі "придатні". І от після таких ВЛК з'являються статі і новини про помер в учбовому центрі, зупинилося серце, епілепсія, діабет і т.і. У ТЦК мабуть внутрішня настанова нікого не випускати і ВЛК при ТЦК діє відповідно. Але, правди заради, знаю два випадки, коли потенціального воїна відправляли на дообстеження: в одного стався гіпертоничний криз і викликали швидку з подальшою госпіталізацією, інший теж перехвилювався, підвищився тиск і надали направлення до кардіолога на дообстеження. В обох випадках випустили з ТЦК з повісткою.
whois2010
Повідомлень: 978
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
Успіх написав: Hotab написав:
а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає
А на роботу чим добираються? Чи всі убдешники мають своє власне авто, і лише Успіх юзає ГТ?
І навіть не тільки УБД-ники..
Hotab
Повідомлень: 16330
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
........
Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
У нас здесь собралась старшая группа детсада?Своих мыслей нет
, надо разжевать и в рот положить?
Похоже, что так.
Мне было интересно услышать мнения других людей, а не навязывать своё.
це мені розповідає людина, яка на мої думки відповідає, що не може відповісти?
ви заплутались. це були не ВАШІ думки, а чиясь цитата. що ви їй хотіли сказати, так ніхто й не зрозумів...
Shaman
Повідомлень: 9803
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1649 раз.
ЛАД написав: andrijk777 написав:
Не вірна логіка.
Офіційна версія не дає відповіді на ключове питання будь-якої трагедії - Від чого померли люди?
Солонін(насправді не він, він просто випустив відео) - вказує на цей недолік. Я б звичайно сам ніколи не здогадався що існує такий недолік в офіційній версії.
Відповідно офіційна версія відкидається. А приймається версія Солоніна. Все просто. Не потрібно прям сильно глибоко у все вникати.
Ніхто не забороняє офіційній версії "подобрать факты и "логично выстроить" так, как хочется "эксперту", и доказать любую версию."!!! І так тепер роблять постійно. "Офіційні версії" мають значно більші можливості дурити і махлювати людей. І люди їм вірять, бо вини офіційні.
Більше того - офіційним версіям не потрібно нічого доказувати, в той час як альтернативним потрібно як мінімум довести неправдивість офіційної.
Интересный у вас взгляд на "офіційні версії". Для выработки такой версии доказывать как раз надо гораздо больше, чем для неофіційної. И работают над ней масса специалистов
, которые, естественно, определяют причины катастрофы
. Это "ключове питання".
Boeing 777 впав в ДНР. Маса російських спеціалістів "естественно, определяли причины катастрофы"
. Оприділили? Так. Оприділили. Чомусь невірно оприділили. Цікаво чому ж помилилась ця масса висококласних спеціалістів?
ЛАД написав:
Причины гибели людей при падении самолёта всем понятны. Ну, кроме вас.
Конкретные причины смерти каждого отдельного пассажира, конечно, никто не выясняет. Кто-то стукнулся головой о землю, кто-то о переднее кресло, кто-то о корпус самолёта, кому-то пробило грудь (живот) обломками металла... Конкретных причин миллион и никто их не выясняет при катастрофе. При смерти дома могут делать вскрытие для установления конкретной причины. При катастрофах этим никто не занимается, всем понятно - причина катастрофа.
Не було падіння літака. Траєкторія руху літака є загальновідомою.
Удару літака об землю(достатнього щоб вбили людей) не було.
Ви абсолютно нічого не знаєте про цю катастрофу, зокрема не знаєте жодних фактів. Який зміст вам щось доказувати? Спочатку ознайомтесь з фактами, потім можна буде обговорювати предметно.
"всем понятны" це кому? Польська комісія визнала що літак був підірваний.
-
andrijk777
-
-
Повідомлень: 6732
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 15:52
ЛАД написав: Сибарит написав: TUR написав:
Страховка авто ОСЦПВ - 50% скидки (обычная цена от 5 тыс грн в Киеве). До 01.01.2025 вообще была не нужна.
Тут есть одна засада. При такой страховке управлять может только водитель с УБД.
Для семейного авто не очень подходит.
Так же, как при любой льготной страховке, например, для пенсионеров. Действует только, когда за рулём пенсионер. Если поехала дочь/сын не годится.
Ну по факту це приводить до того , що якщо хоч хтось інколи сідає за кермо, крім пільговика, то треба брати за повну, а не 50%.
Так, дійсно, про 14 днів оплачуваної відпустки по середньо-річній дійсно забув. І це важливо, бо це сотка + грн падає тільки за те, що дома не просто відпочиваєш, а відпочиваєш у відпустці,
Цікаво, підприємство на собіі це тягне, чи держава повертає?
Hotab
Повідомлень: 16330
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2489 раз.
smdtranz написав:
...........
ну кому что, кому «полно возможностей» в смысле работы хватает всем и платят нормально.
Я вчера выкладывал ссылку на среднюю зарплату. По памяти 26 тыс. по данным ворк.юа. Это грязными. Т.е. на руки 20 тыс. "Платят нормально"?
Так это средняя.
Посмотрел вакансии по Харькову. Зарплаты, в основном, заметно ниже или до этой средней. Но есть существенно
выше, например, дальнобойщики за границу. И ещё некоторые. Вот за счёт них и получается средняя.
потому проще открыть границы и сказать «а что вам не нравится? вы свободны в своем выборе по жизни»
Границы открытые в очень многих бедных станах.
И почему-то люди оттуда не уезжают. Так что сказать можно, что угодно, но это только слова. И все в Европе просто не поместятся и Европа их не пустит.
демографию никуда не денешь, плюс война и миграция. кто будет благополучие то строить? после второй мировой да и других воен была рождаемость высокая, урбанизация низкая. топливо было для развития. а у нас первая по сути война на фоне демографического кризиса. фундаментально выхода из этого дела простого нет. Остальной мир тоже с этим столкнется, но позже. Япония вон уже сталкивается
Остальной мир решает этот вопрос за счёт миграции (кроме Японии). И возникают достаточно серьёзные проблемы. При этом у этого "остального мира" больше возможностей.
Выход у нас только один, как и у всего мира - иммиграция. Но мы к этому не готовы.
а совковое балабольство про какую-то там классовую ненависть и борьбу взялись на основе крайне затянувшейся монархии и одновременно с этим высокой рождаемости, миллионов неграмотной и безработной молодежи, которую пристроить на то небольшое количество рабочих мест было невозможно. как следствие отсутствие прав и недовольство положением вещей
неудачное стечение обстоятельств.
Не надо придумывать сказки.
Тогда же были революции в Венгрии, в Германии, волнения в других странах.
После войны были сильные коммунистические движения во многих странах Европы.
А "социальные конфликты" происходят регулярно во всех странах и сегодня.
а сейчас с этим все ок. ну да, одни воюют, а другие нет. ну так и воевавшим уважение, деньги, льготы. та самая халява от государства, когда тебе дали работу и всем обеспечили, а ты служи и все будет ок. не сахар, но и с голоду помереть не дадут.
ну выйдет вояка с фронта, пойдет на работу, а там семья то да се, и нафиг ему эти понты
Так, простите, "уважение, деньги, льготы" или "с голоду помереть не дадут"?
уже сейчас в тылу сотни тысяч списанных воевавших, и ничего не поменялось
Сейчас ЧП + многое списывается на врага. И все понимают, что сегодня устраивать какие-то "волнения" - работать на врага. И понимают, сколько денег тратится на войну. Так что не надо сравнивать "сейчас" и "потом". Это, конечно, не означает, что после окончания войны будут сильные волнения. Но социальные конфликты будут точно. Единственный вопрос, какую форму они примут. Точно могу сказать, что не будет "социалистической революции".
ЛАД
Повідомлень: 36117
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
ЛАД написав: барабашов написав:
Ладу
"Парикмахер"
"Херр Краузе"
"Заштрихуй"
Ну и коронное - "пидрахуй"
За штрафы таксистам интересно
Приняли?
Так таксисты это тоже сфера обслуживания.
Как и продавцы. Так что принимать ничего не надо, давно действует. В Харькове недавно был скандал по этому поводу. Заметку не сохранял. Таксиста, вроде, уволили. Насчёт штрафа не помню.
А якщо простітука обслужить не мовою а язиком, то з неї можна штраф зтягнути?
flyman
Повідомлень: 40796
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
ЛАД написав:
"Труда составит" в любом случае.
Якось 10+ млн вжухх за кордон, якого "труда составіло"?
flyman
Повідомлень: 40796
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2855 раз.
