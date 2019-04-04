RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Форум - БАНКРОТ

Банк Форум - БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 927928929930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Форум - БАНКРОТ 3.1 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
159
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
98
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 07:42

Своїм людям можна і подарувати. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28786
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:56

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

20%

Это проценты за ва, или у вас получился перебор?


я честно говоря уже и не помню за что это )
нет не перебор.
у меня там были и какие то %% за время ВА (тогда еще начисляли) и был сейф (оплаченный,
но неиспользованный срок аренды + залог за ключи)

За сейф - это не 4 очередь, а какая то более дальняя
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9352
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:39

  sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.


Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 24.06.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:34

  Aps написав:
  sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.


Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.

естественно больше 23,4 %, а первый и второй было по 10 %...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2324
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:31

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

25.04 мені прийшло від банку ще одна невелика сума, в призначенні платежу вказано "Згідно рішення ФГВФО №1020 від 22.04.19", хоча в них на сайті жодної інформації про це немає. Ще комусь щось прислали?
xiders
 
Повідомлень: 9
З нами з: 27.02.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 927928929930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1660, 1661, 1662
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
16612 3006625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 02:35
Igneus
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4833, 4834, 4835
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48342 24571605
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 01:49
proftpd66
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 822, 823, 824
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8232 1485236
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 10:54
RuslanKyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15016)
01.05.2019 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron