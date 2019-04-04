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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 29 бер, 2019 07:42
Своїм людям можна і подарувати.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 12:56
IMPRINTER написав: Stringer написав: IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться
20%
Это проценты за ва, или у вас получился перебор?
я честно говоря уже и не помню за что это )
нет не перебор.
у меня там были и какие то %% за время ВА (тогда еще начисляли) и был сейф (оплаченный,
но неиспользованный срок аренды + залог за ключи)
За сейф - это не 4 очередь, а какая то более дальняя
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 14:39
sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:34
Aps написав: sens написав:
Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн.
Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Вчера уже и пришло.
По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
естественно больше 23,4 %, а первый и второй было по 10 %...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Сер 01 тра, 2019 14:31
25.04 мені прийшло від банку ще одна невелика сума, в призначенні платежу вказано "Згідно рішення ФГВФО №1020 від 22.04.19", хоча в них на сайті жодної інформації про це немає. Ще комусь щось прислали?
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xiders
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