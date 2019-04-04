Банк Форум - БАНКРОТ

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sens написав: Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн. Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Вчера уже и пришло. По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
sens написав: Фонд гарантирования направил на выплаты крупным вкладчикам банка "Форум" еще 570 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил направить на удовлетворение требований кредиторов четвертой очереди ПАО "Банк Форум" еще 566,06 млн грн. Соответствующее решение №666 принято исполнительной дирекцией Фонда 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Вчера уже и пришло. По сумме гдето больше чем первый и второй раз.
естественно больше 23,4 %, а первый и второй было по 10 %...
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25.04 мені прийшло від банку ще одна невелика сума, в призначенні платежу вказано "Згідно рішення ФГВФО №1020 від 22.04.19", хоча в них на сайті жодної інформації про це немає. Ще комусь щось прислали?