Банк Форум - БАНКРОТ

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
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Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен? Юридически это возможный вариант?
Да, требования кредитора считаются погашенными из-за недостаточности активов банка. Только акционеры (собственники) банка будут должны - статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статья 1166 Гражданского кодекса Украины, если доведете в суде нанесение ими ущерба.