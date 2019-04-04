Банк Форум - БАНКРОТ

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
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Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен? Юридически это возможный вариант?
Да, требования кредитора считаются погашенными из-за недостаточности активов банка. Только акционеры (собственники) банка будут должны - статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статья 1166 Гражданского кодекса Украины, если доведете в суде нанесение ими ущерба.
Уже наверное поздно.Звонил, сказали, что реквизиты изменить уже нельзя.Хотя банк еще не ликвидирован и не исключен из реестра.
Согласно статье 537 Гражданского кодекса Украины должник, то есть в данном случае банк Форум в лице Фонда, может исполнить свою обязанность путем внесения принадлежащих кредитору денег в депозит нотариуса в случаях, если кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства или уклоняется от принятия его исполнения, а также в случае отсутствия представителя у недееспособного кредитора. Нотариус должен известить такого кредитора о внесении долга в его депозит.
Оказывается, что имеется 7061 вкладчик-кредитор банка Форум четвертой очереди, которые не получили 51 473 280,63 грн. , и банк Форум в лице Фонда перечислил их в депозит нотариуса:
Возможно, что среди этих вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди есть и те, которые не уточнили своих новых банковских реквизитов, ведь в конце 2018 - начале 2019 года банки меняли реквизиты карточных счетов. И хотя нотариус должен известить таких вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди о внесении средств в его депозит, все-таки им не следует этого ждать и нужно самим поинтересоваться у Фонда об этих нотариусах и, возможно, получить свои деньги. Ведь общая сумма на всех немалая - почти 51,5 млн.грн.