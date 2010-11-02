Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК)

отримувач і код отримувача вы указали банка, а надо было свои, потому и вернули.
Сегодня закинул через транзитник, дошло немного быстрее (где-то на час быстрее, не знаю с чем связано с транзитником или так получилось - буду еще тестить).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:19
отримувач і код отримувача вы указали банка, а надо было свои, потому и вернули.
Сегодня закинул через транзитник, дошло немного быстрее (где-то на час быстрее, не знаю с чем связано с транзитником или так получилось - буду еще тестить).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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