RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
ФінТех та Платіжні системи
/
Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:29

Portmone, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют ;)
Lost
 
Повідомлень: 1477
З нами з: 07.02.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20

  Lost написав:Portmone, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют ;)


Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua
З повагою, Portmone.com
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 28.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:24

  Portmone написав:
  Lost написав:Portmone, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют ;)


Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua

100% забота - это когда забота обо всех, т.е. когда каждый участник получает подарки, а у вас розыгрыши 1 подарка на тысячи клиентов, т.е. шансы около 0, фактически это 0 заботы... И это при том, что у банков подобные услуги бесплатны + еще и кэшбек на всю сумму оплаты часто полагается...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6476
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:35

  ol_zy написав:
  Portmone написав:
  Lost написав:Portmone, очень жаль что промокоды для новичков только, старых своих клиентов так много расстеряете, не сможете удержать, а конкуренты не дремлют ;)


Наша новая акция "100% заботы" предназначена и для ранее зарегистрированных пользователей. Используя наши промокоды, вы можете получить скидки и бонусы у наших партнеров - portmone.promo/100-toorboti_ua

100% забота - это когда забота обо всех, т.е. когда каждый участник получает подарки, а у вас розыгрыши 1 подарка на тысячи клиентов, т.е. шансы около 0, фактически это 0 заботы... И это при том, что у банков подобные услуги бесплатны + еще и кэшбек на всю сумму оплаты часто полагается...


Но ведь в этом и заключается суть розыгрышей и лотерей. :D
Тем более, что шанс получить приз есть у каждого, кто совершает оплаты в нашей системе. Да, я согласен что приз достанется далеко не каждому, но подобные акции мы проводим достаточно часто, поэтому победителем может стать абсолютно каждый. Все пользователи равны в нашей системе. :)
З повагою, Portmone.com
Portmone
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 28.03.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Платіжна система EasyPay 1 ... 207, 208, 209
Genik » Пон 11 кві, 2011 18:09
2083 351064
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 10:04
ramzes4
IPAY платежная система
cl_ua » Пон 05 гру, 2016 01:21
7 6277
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 19:01
greenozon
Шукаю банк із інтернет банкінгом в якому можна отримувати пе
faino4822 » Сер 12 лип, 2017 12:08
3 2906
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 11:12
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.