Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
|
|
|
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Чет 10 гру, 2020 14:11
Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
З повагою, Portmone.com
Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:38
Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
У поддержки другой ответ:
Я не знаю в чём трудность в квитанции указывать и её код для проверки на check.gov.ua, и подписывать её электронную версию КЕП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
|