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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 14:11

  bakis написав:Только что зарегистрировался в Портмоне додатку...
При создании коммунального платежа рисует комиссию. А как же "3 месяца без комиссии"?
Или я что-то не так делаю?


Здравствуйте. Это зависит от того, каким именно акционным предложением вы воспользовались. Для детальной проверки, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки любым удобным для вас способом, мы будем рады вам помочь.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 06:38

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:Код квитанции должен присваиваться каждой оплате, совершенной в нашей системе.
У поддержки другой ответ:
SUPPORT написав:На квитанціях по платежах, що були проведені у особистому кабінеті, код квитанції не відображається, але квитанції підписані ЕЦП і є юридично значимими.

Перевірити ЕЦП документа можна на ресурсі http://czo.gov.ua/verify


Я не знаю в чём трудность в квитанции указывать и её код для проверки на check.gov.ua, и подписывать её электронную версию КЕП.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:46

  MASolomko написав:
  Portmone написав:Код квитанции должен присваиваться каждой оплате, совершенной в нашей системе.
У поддержки другой ответ:
SUPPORT написав:На квитанціях по платежах, що були проведені у особистому кабінеті, код квитанції не відображається, але квитанції підписані ЕЦП і є юридично значимими.

Перевірити ЕЦП документа можна на ресурсі http://czo.gov.ua/verify


Я не знаю в чём трудность в квитанции указывать и её код для проверки на check.gov.ua, и подписывать её электронную версию КЕП.


Спасибо за ваш сигнал. Наши специалисты уже занимаются решением этого вопроса и реализацией такой функции для всех платежей.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 19:26

Portmone, а почему ваша система размер комиссии по большинству операций показывает уже только после ввод CVV-кода, а не до? расчёт на не внимательных пользователей? ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:12

  Тракторист написав:Portmone, а почему ваша система размер комиссии по большинству операций показывает уже только после ввод CVV-кода, а не до? расчёт на не внимательных пользователей? ;)


Мы указываем комиссию после ввода номера карты, т.к. определяем какая это карта и отображаем точный размер комиссии согласно информации о ней и банке, который ее выдал.
Данная система введена для того, чтобы предоставлять клиентам точные данные, а не примерные.
З повагою, Portmone.com
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:57

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

  Portmone написав:Мы указываем комиссию после ввода номера карты, т.к. определяем какая это карта и отображаем точный размер комиссии согласно информации о ней и банке, который ее выдал.

А как, например, комисс зависит от карты? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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