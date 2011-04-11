Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

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KVV Добрий день. Ви можете надіслати на нашу пошту support@portmone.com фото паперового рахунку від комунальної компанії і ми створимо запит на додавання компанії. Після додавання компанії до каталогу, ви зможете створити шаблон для оплат без комісії у межах тарифу "Місяць". Якщо ж сплачувати через розділ "Оплата за реквізитами", то тарифний план "Місяць" не діє. У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь.
Portmone, а мона как-то отказаться от этой вашей новации?! Я оплачиваю щита по 4 хатам, там по 6..7 щитов на каждую, и чото мене уже нехорошо становится, шо светит разгребать 25..30 сообщений и мылом и СМСками. Можно клиенту САМОМУ (не )врубать эту новацию? Или Таки внести ваши рассылки в спам-листы на мыле и ОпСоСе?