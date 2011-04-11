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Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:07

  Amethyst написав:отоо
поэтому просто СЭПните из Алки :wink:

У Вас тарифний план "Місяць" і просто зараз можете перевірити?

Алка трудиться несмикаяног :lol:
Потрібен "правильний" СЕП :wink:
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:09

  KVV написав:
  Amethyst написав:отоо
поэтому просто СЭПните из Алки :wink:

У Вас тарифний план "Місяць" і просто зараз можете перевірити?

Алка трудиться несмикаяног :lol:
Потрібен "правильний" СЕП :wink:

Ага, тариф "Луна незаходящая".
Вы и сами можете проверить, т.к. комисс будет указана ДО подтверждения платежа.
Но шара не канает, зуб даю :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:22

  Amethyst написав:Вы и сами можете проверить, т.к. комисс будет указана ДО подтверждения платежа.
Но шара не канает, зуб даю :)

Не можу... ще не наскріб по сусекам 25грн :oops:

Про зуб я теж так думаю але хотілось би почути думку представника стосовно цього
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KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:38

KVV
Добрий день.
Ви можете надіслати на нашу пошту support@portmone.com фото паперового рахунку від комунальної компанії і ми створимо запит на додавання компанії. Після додавання компанії до каталогу, ви зможете створити шаблон для оплат без комісії у межах тарифу "Місяць".
Якщо ж сплачувати через розділ "Оплата за реквізитами", то тарифний план "Місяць" не діє.
У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь.
Portmone
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 16:59

  Portmone написав:Якщо ж сплачувати через розділ "Оплата за реквізитами", то тарифний план "Місяць" не діє.

Зрозуміло. Дякую.
Зеекономив 25грн :mrgreen:

А по другому питанню... яка макс.сума платежів на день?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:09

Portmone, а мона как-то отказаться от этой вашей новации?!
Зображення
Я оплачиваю щита по 4 хатам, там по 6..7 щитов на каждую, и чото мене уже нехорошо становится, шо светит разгребать 25..30 сообщений и мылом и СМСками.
Можно клиенту САМОМУ (не )врубать эту новацию? Или Таки внести ваши рассылки в спам-листы на мыле и ОпСоСе?

ПС. И шо это вы ИзиПэй шоли троллите ? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

Amethyst Добрий день. Функція із нульовими рахунками була введена для зручності наших користувачів, щоб кожного місяця можна було ще швидше сплачувати рахунки компаній, з якими у нас не підписаний прямий договір.
Також, за необхідністю, відключити СМС-повідомлення можливо у розділі "Управління профілем" - "Повідомлення".
Portmone
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 23:19

Portmone, при входе в Портмоне появилось предупреждение:

Незабаром Ви будете використовувати вказаний номер +380ххххххххх для входу в особистий кабінет Portmone.com.


в связи с этим есть пожелание для ваших разработчиков:
1. предусмотреть возможность отключения этого нововведения;
2. если отключение не возможно, то предусмотреть возможность указать несколько номеров телефонов для входа.

во-первых, находясь за пределами Украины СМС с паролями зачастую приходят с существенной задержкой и это может создать проблему для входа в свой аккаунт...

во-вторых, в квартире как правило проживает несколько человек, которые оплачивают те или иные счета и если доступ в аккаунт будет только по одному номеру, то это делает невозможным доступ других членов семьи к аккаунту, а заводить несколько учётных записей не имеет смысла, так как информация о том какой из счетов оплачен будет видна только в том аккаунте из которого производилась оплата...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:39

Тракторист
Доброго вам дня.
Після остаточного введення авторизації за номером телефону, наші користувачі матимуть можливість входу до кабінету не тільки за номером, але і за логіном, як і раніше. Фактично, така авторизація не змінює сам процес входу до акаунту, а лише додає альтернативний варіант входу.
Portmone
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