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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:42

Маю теж саме прохання - можливість відмовитись від обов'язкового підтвердження телефону.
bor
 
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