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Portmone.com.ua - платіжна
система через інтернет

Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 15:42

Маю теж саме прохання - можливість відмовитись від обов'язкового підтвердження телефону.
bor
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 14:53

bor
Наша система планує перехід на двухфакторну авторизацію за номером телефону, тому зараз ми рекомендуємо пройти верифікацію вашого фінансового номеру, щоб у майбутньому було зручніше користуватися сервісом. Верифікувати номер необхідно одноразово.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 14:50

Portmone
Варіант з OTP (ТОП) не розглядаєте?
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:30

Re: Portmone.com.ua - платіжна система через інтернет

А какой mcc будет при пополнении приложением Киев смарт карты?
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 10:02

Chicheva

Доброго ранку, при поповненні картки Kyiv Smart Card оплата буде проходити по MCC коду 4111.
Portmone
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:32

Дорогі наші Українці!

Як ви вже неодноразово чули, офіс Президента закликає за можливості відновлювати роботу підприємств та сплачувати комунальні послуги. Тож ми в Portmone прийняли рішення про відключення комісії за онлайн-платежі під час воєнних дій. Давайте відбудовувати економіку України разом 💙💛 Зараз це дуже важливо!

Сплачуйте без комісії:

✅ Комуналку
✅ Інтернет
✅ Телебачення
✅ Мобільний

Тримаймося. Слава Україні!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 09:57

Співпраця Portmone та ICU: купити військові облігації та підтримати українську армію стало ще простіше

https://blog.portmone.com.ua/uk/blog-ua ... -prostishe
greenozon
 
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