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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:56
laviva Як правило найнижчий курс по 2-их та 4-их вівторках місяця. Хоча ближче до зими (жовтень, листопад, грудень) буває і в перший вівторок місяця. Треба щоп'ятниці прицілюватись до якого круглого значення прямує курс (**.00 або **.50 плюс мінус 10 копійок).
Востаннє редагувалось tk86 в П'ят 16 сер, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:31
... і будь тут мудрим ©
laviva
...щось таке
- і не знаю, як у вашому житті, але у мене(і тут на форумі теж таке спостерігається) - "закон підлості" - дуже відшліфований і переважно завжди він працює!
- тому, якщо не купите зараз - дуууууууууже велика ймовірність, що він зросте!
- і навпаки, якщо купите - то теж є ймовірність, що він впаде!(але тут вже вона НЕ дуже велика)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... про нововведення для ФОПів чули?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:01
Долярчик
Нацбанк опроверг намерение ограничить использование счетов ФЛП
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:34
Интересно будет на следующей неделе.
Чистое погашение гривневых ОВГЗ 5,9 млрд, с купонами 6,7 млрд грн.
А Минин будет привлекать только 3 млрд.
Конечно все желающие могут пойти на вторичку, но.....
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:40
Бизнесменов боятся пока, у них есть голова на плечах.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тим часом на вікнах 25,30 продаж, отаке)
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:55
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з 16.08.2019 19.08.2019
дата розрахунку 15.08.2019 16.08.2019
Долар США 2532,1651 2514,2848
После полудня доллар отыграл 0.8 копейки.
Динамика в это время была очень незначительной. Сначала на 2 копейки просели, а потом вернулись обратно, чуть сузив спред. Теперь что-то пытается исполнить Рыжик.
Этот день в истории:
2017 - 2557.27 (-43)
2018 - 2767.05 (-253)
График 16 года еще не пробили, да и нет смысла заглядывать в историю так глубоко.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:58
крупнейший держателем овгз любого срока - нбу. они продают на вторичке сами или как/чрзкого ?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:00
Я вижу вы эксперт.
Живите своим умом!
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