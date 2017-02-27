Surfer написав:Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.
Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.
Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :
Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.
в той теме Серфер очень умело спекулирует \ жонгрует фактами сравнивая низкосортное г...о с нормальными продуктами или же находя временные акционные цены и сравнивая их с обычными , или находит ссылки на оптовые поставки товаров и выдает эти оптовые цены за розничные - сравнивая с розничными . там по пунктах я вам все и разложил.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Причем, с 1995 года, с курса 3,40 фунтов за доллар, идет периодическая девальвация с коррекцией (откатами). Крайняя девальвация с 8 до 19 фунтов была в 2016 году, а потом с февраля 2017 года идет откат до современного уровня 16,4 фунта.
дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.
Якщо ціна впаде, то:
ДОДАТКОВА УГОДА до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам Якщо в період, з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передплату, то постачання здійснюється за цінами та на загальних умовах, передбачених Договором, без урахування передплаченого об’єму (обсягу) природного газу.
Хоча не всі розуміють, що до передплаченої ціни 6 грн. додасться ще щонайменше 1,15 грн. за розподіл і транспортування. Але намагатись зібрати передплату і знижувати далі ціну у вересні "геніальний" хід.