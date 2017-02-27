Нацбанка сегодня нет ни с покупкой, ни с продажей.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:21
Нацбанка сегодня нет ни с покупкой, ни с продажей.
Востаннє редагувалось Искатель в Пон 07 жов, 2019 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:21
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.10.2019......................2488,0108
Доллар прибавил 27 копеек.
Открылись на 2 копейки выше закрытия, что несколько удивительно. Такие подскоки Рыжика, ка мы наблюдали в пятницу, рынок обычно отыгрывает при открытии.
Первые 1.5 часа сессии наблюдался плавный и равномерный рост. Впрочем, лишком интенсивным его назвать нельзя, осилили всего 9 копеек. После очень короткой паузы начали опускаться еще медленнее, чем поднимались.
Как выяснили еще в пятницу, НБУ купил 42.5 млн. Анализ ликвидности это подтвердил.
Наиболее весомым фактором в сокращении коррсчетов стала существенная прибавка в объеме двухнедельных сертификатов. К сожалению, бурного развития экономики это не предвещает, но и массового валютного психоза банки, похоже, не ожидают. Частично это повышение произошло за счет сокращения объемов суточных сертификатов.
Казначейство ликвидности добавило. На сокращение ликвидности также сыграл сезон выплаты зарплат - деньги со счетов ушли в наличку.
Рефинанс через неделю. Тендеры проводятся по очереди.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
03.10.2019
Усього, млн дол. США 383.4
Объем для четверга не рекордный, но вполне приличный. Обороты чистые, без интервенций.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:23
Лимит на завтрашний аукцион 3 млрд грн.
Погашение на 9 октября будет на 6,5 млрд +0,5 млрд купонов.
Любопытно что это погашение, это полугодовые которые размещались в марте-апреле.
5 марта - 1 млрд
2 апреля - 1,2
9 апреля - 0,65
16 апреля -0,14
23 апреля - 3,3 млрд.
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Живите своим умом!
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:26
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма.
Здається майбутні виплати по ОВДП за середу вже непогано розмістили під 16,5 % у минулу пʼятницю!!!
Коррахунки - 44 820,78(- 3 518,86) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 13 634(− 2 380) млн.
Овернайти кредіт 19% - 0(0 - 0(0)) млн.
Двохтижневки 16,5%(17%): 45 655 - 37 739 = + 7 916
Загальна ліквідність 44 820,78 + 13 634 - 0 = 58 454,79(− 5 898,87) млн. гривень.
НБУ вчора купив валюти на 1 045,29 млн. грн . Цього разу автономні чинники ДОДАЛИ + 971,84 млн. грн. Додали готівки в оббіг, скоротивши коррахунки на - 1 351,69 млн. грн. І додали ліквідності на + 2 248,24 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Загальна ліквідність багато нижче середнього значення, а коррахунки нижче норматива. Ліквідності замало, та здається середа все поверне на свої місця!
ВО
PS
Комусь цікаві такі огляди від мене?
Якщо так, плюсуйте це посилання.
Якщо нікому не потрібно, я припиню це робити!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 07 жов, 2019 11:30, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:26
Укрсибб вон вообще свой ИБ сломал
В чате пишут, да, нет доступа к базе. попробуйте зайти через час
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:35
плюсанув
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:48
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:49
Нужна помощь .У кого то этот сайт открываеться ?
Додано: Пон 07 жов, 2019 11:50
менялы опять будут в шоколаде
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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