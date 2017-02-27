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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3873387438753876

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 5 5 301
ниже 23
6%
18
23.01-23.50
9%
28
23.51-24.0
11%
33
24.01-24.5
18%
54
24.51-25.0
12%
36
25.01-25.5
17%
52
25.51-26
10%
29
выше 26
17%
51
Всього голосів : 301
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 09:28

Щодо фальшивих банкнот номіналом 500 грн.
https://twitter.com/i/status/1226218338331824133
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:41

  uaprofi написав:proftpd66

сегодня начал по 1,093 - чуть-чуть
если будем двигать постепенно к 1.05 - то буду каждый день по чуть чуть брать

Усреднение погубило больше евреев, чем Гитлер (с)

не проще сразу на 1.05 взять?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:05

Немного достали газетные заголовки.

Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.
Странно, что наша молодая команда не объясняет свои неудачи этой злосчастной болезнью.

Или, например, движения пары доллар/гривня.
И это не шутка..... ибо движения всех других валютных пар новостные ленты уже неделю объясняют вестями из Китая.
Движения акций, индексов и массы других финансовых инструментов - кстати тоже.

Давайте попытаемся немного разбавить истерию критическим мышлением.

В Китае от коронавируса умерли уже 1369 человек

https://www.rbc.ua/rus/news/kitae-koronavirusa-umerli-1369-chelovek-1581566218.html

Хм... в стране с населением более 1,4млрд...
Что-то мне подсказывает, что естественным путем из жизни ушло гораздо больше.
Ищем....
И находим.
С начала суток и до настоящего момента отошли в мир иной 12438чел.
https://countrymeters.info/ru/China

Жить вообще небезопасно.
От этого умирают.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:11

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус. Это уже наверное самый популярный тег.


Вот и мы немножко затронули эту тему
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... я б це не викладав, але Холява завжди просить/переймається... :D
... і так, як я на 98% на гривнедепо, то доляри треба купувати на гасіння боргів перед гуртівнями.... (то ж вчора зайшов в ЛЕГАЛЬНУ обмінку)
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:30

  vovan_prm написав:Из всех источников истерически вопят короновирус.

Китай - мировая фабрика. Принятые меры по карантину приводят к задержкам в логистике и лагам в производственных цепочках. Приведенные цифры по заражениям тут вообще ни к чему. Основное влияние именно оказывает карантин.

На примере flash памяти, она резко рванула в цене.
Zebra
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