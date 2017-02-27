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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:14
Исторический экскурс действительно интересный.
И даже с процитированным выводом спорить трудно - кризис действительно был неразрывно связан с экономическими процессами, которые постоянно изменяются.
Вот только возникает непреодолимое желание объявить причиной великой депрессии золотой стандарт
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:25
Сибарит написав:
Мое занудство не позволяет пройти мимо
zzzzzz написав:13 листопада
він надав для 12-ти банків 16,145 млрд грн рефінансування на термін до 1820 днів під 6,0% та 431 млн грн для 4-х банків на термін до 84 днів під 6,0%.
13.11 узнаем в понедельник
Сибарит, уже есть цифры ?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:40
Игорь написав:
Сибарит, уже есть цифры ?
560
Сейчас их подсвечу в "Справочном курсе"
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:36
Nazarkino написав: tobias написав:
На 28.4-28.5 чойс був, це верблюди, подвійні вершини. Однозначно йдемо на 27 за 2-4 місяці.
27 не дадуть гривневий депозитарій який тільки і чекає на відкуп,а 28.10 ось більш реальна картина на ринку
Як я i писав ще наприкінці жовтня це реально до 22 листопада, далі буде, як я і писав.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:08
rasmus написав:
Когда овгз были не для всех - то да.
Когда любой может их открыть в мобильнике - нет.
"Условно любой" может в мобильнике открыть разве что депозит. И то - условно.
"ОВГЗ в мобильнике" пока что больше маркетинговая шелуха. Там столько условий, что выполнить сможет далеко не любой, да и комиссии и "обслуживания" съедят весь интерес
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:13
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.11.2020..........17.11.2020
дата розрахунку.............13.11.2020...........16.11.2020
Євро................................33,2118................33,241...+0.09%
Долар США.....................28,1158................28,112...-0.01%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе опустились на копейку, немного постояли и к 11 опустились еще на копейку. После этого надолго остановились. Судя по графикам и справочному курсу, торговля началась после 11.
В мире просевший за выходные доллар с утра начал рост, но уровней вечера пятницы пока не достиг. Динамика очень умеренная.
Справочный курс встретили котировками 28.1000 - 28.1200, что на 2 копейки ниже открытия.
После 12 выросли на копейку, сузив спред до 1.5 копеек и снова стабилизировались. После затянувшегося на 2.5 часа обеда приподнялись еще на полкопейки.
Доллар в мире все это время рос и достиг уровня, на котором находился во время окончания нашей пятничной сессии.
Официальный курс встретили котировками 28.1150 - 28.1300. За день снизились на 0.5 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно закрытия пятницы.
Очень спокойная сессия, кроме отсутствия динамики, похоже, не было и оборотов.
Этот день в истории:
2019 - 24.2201 (-2) +389
2018 - 27.7550 (-2) +36
2017 - 26.4764 (-1)
2016 - 26.3457 (+33)
Стали известны банки, получившие тендерный рефинанс:
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 500 000.0
АТ "АЛЬФА-БАНК" 2 800 000.0
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" 185 000.0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 40 000.0
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" 115 000.0
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 75 000.0
АТ "Укрексімбанк" 10 757 821.0
АТ АКБ "Львів" 139 000.0
АТ "КРИСТАЛБАНК" 63 000.0
АТ "ТАСКОМБАНК" 570 000.0
АТ "БАНК "ГРАНТ" 46 000.0
АТ "КБ "ГЛОБУС" 19 000.0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 700 000.0
АТ "БАНК 3/4" 257 000.0
АТ "БАНК СІЧ" 250 000.0
АТ "БАНК АВАНГАРД" 60 000.0
Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:17
Вкладчик1234 написав: rasmus написав:
Когда овгз были не для всех - то да.
Когда любой может их открыть в мобильнике - нет.
"Условно любой" может в мобильнике открыть разве что депозит. И то - условно.
"ОВГЗ в мобильнике" пока что больше маркетинговая шелуха. Там столько условий, что выполнить сможет далеко не любой, да и комиссии и "обслуживания" съедят весь интерес
я образно. Создают все условия, чтобы затянуть побольше массы.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:30
Сибарит написав:
Эксим, похоже, собрался кредитовать кого-то крупного.
я даже знаю кого
Borislav Bereza
3 год ·
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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