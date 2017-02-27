Moneta написав:Deutsche Bank надав Україні кредит на $340,7 млн перед Новим роком – Мінфін
Мова йде про бридж-кредит терміном до пів року за ставкою до тримісячного LIBOR + 5,75%, який може бути достроково погашений
---- Таки шмыгаль пошел по швыдкогрошам и за последние 2 сессии уже 50 лямов разбазарили на межбанке, в борьбе со "спекулянтами".
Пока не расчехляться что ставку овгз нужно поднимать, золотого дождя им не увидеть. Нацбанк заигрался с учетной ставкой 6% которая не рыночная от слова совсем. Под то количество денег в котором нуждается страна адекватная учетная ставка 10-12% с вытекающими стандартными для гривны условиями 17% по овгз и срочным депозитам. Под 12% единственный серьёзный кредитор правительства - гос.банки.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
Тем временем: итоги ОВГЗ-года и трехнедельной ОВГЗ-горячки
В качестве базы для понимания 2020 года достаточно двух периодов: всего года и последних трех недель. Почему не последние полгода или хотя бы не весь декабрь - да потому, что за последние три недели минфин успел сделать (или наплодить) столько долгов, сколько до того и с января не осилил.
Вот, если коротко, статистика по наращиванию заимствований:
То есть, на последних аукционах наодалживали 55% годового объема. Если использовать слово "план" (а не "судорожную рефлексию на непосредственные раздражители"), то план этот довольно нехитрый, в просторечии формулируемый "здесь перезайму, там перехвачу". В особенности, если учесть, что существенная доля этих заимствований приходилась на краткосрочные выпуски, результатом чего погашения в первом квартале только в гривне составят более 59 млрд грн (а еще 17 млрд купонного дохода, а еще более 1 млрд долл повалютным ОВГЗ).
Таким образом, новый, ну то есть, текущий, 2021 год придется начинать с таких же бешеных заимствований только для покрытия старых долгов.
Вот информация по двум первым кварталам 2021 года:
Второй квартал ничем не лучше первого. Но если суммы по первому кварталу уже не изменятся, то суммы второго имеют шанс вырасти, ибо каждый трехмесячный (самый любимый!) заем в первом квартале добавляется к выплатам во втором.
А что же по источникам?
С одной стороны, выглядит так, что нерезиденты передумали спасаться бегством, и даже прикупили гривневых бумаг (валютные их совсем не заинтересовали) на 10 млрд грн. С другой, их участие от аукциона к аукциону становилось все скромнее: если суммарно по результатам аукциона от 15 декабря их портфель прирос на 5.7 млрд, то от 22 декабря - только на 2.5 млрд, а от 29 - и вовсе всего на 0.7 млрд. Более того, перед 30 декабря кто-то из них и вовсе вышел из ОВГЗ на 50 млн. Сумма, скорее, символическая, но символ не очень оптимистичный. Какая из тенденций возобладает - узнаем в скором времени.
Остаются банки и госкомпании, которые будут доиться до полной потери ликвидности.
Какие выводы напрашиваются из этого беглого обзора цифр? Скажу коротко: поводы для оптимизма я бы искал где-то в другом месте.
Впрочем, трактовки всего, и этих цифр в том числе, могут быть разными - спорить трудно только с фактами.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
vitaliian написав:Для бюджета по какому курсу лучше валютные долги отдавать, по 25 или по 50? главное не курс а приток валюты, если его обеспечить высокой доходностью овгз то можно ещё год два строить пирамиду, а если завтра сделать 35 то даже высокая ставка овгз не спасет, в бюджете таких денег просто нет, посему пиши дефолт и отток капитала. Пирамида при 35 рухнет досрочно, многие инвесторы полиняют, поэтому новых желающих влошиться в наши бумаги ещё долго не будет (как минимум пару лет) .
Низкий курс и высокие % это как искусственная почка, нельзя назвать пациента здоровым, но по крайней мере он жив и платит по счетам.
А налоги по какому курсу вігодней собирать ? Вечно Ві как-то однобоко ...