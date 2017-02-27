Якийсь Банк із валютною позицією?
Сіті із валютою нерезів під новий аукціон?
Нафтогаз?
Великий експортер?
Ваш варіант...
Ф. Підросли зранку в порівнянні із вихідними на 5 коп. 27,90/27,99-28,02
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:34
Якийсь Банк із валютною позицією?
Сіті із валютою нерезів під новий аукціон?
Нафтогаз?
Великий експортер?
Ваш варіант...
Ф. Підросли зранку в порівнянні із вихідними на 5 коп. 27,90/27,99-28,02
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:39
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такой информации у меня нет.
Но интуиция, которая заменяет информацию, подсказывает, что наиболее вероятен первый вариант. Есть ощущение, что распродаются очень неспешно уже далеко не первый день.
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:33
Все отменяется. Опять не взлетели.
Альфа и ТАС сначала подняли курсы онлайн, потом откатили на прежние позиции.
Стабильность.
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:35
я же говорил (с)
что не стоит далеко удаляться от темы подсолнечника
я от ваще тех нерезов не понимаю: из одних овгз выходят, в другие заходят. надеюсь то хоть разные нерезы. это походу не у нас пирамида овгз, а у нерезов
через призму конспирологии: может то у них сговор с нбу, чтоб те праздновали 30-летие--юбилей однако
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:42
Ну тут еще в миру доллар пока в пике к конкурентам (Евро), тоже могло сказаться.
Если в былые времена МБ часто реагировал на это абсолютно противоположным образом, то в последнее время, как мне кажется, гривня следует тенденциям на мировом форексе.
Надо было Евро брать по 32,60, пока было.
Теперь остается кусать локти и ждать следующего шанса.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 19 кві, 2021 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:13
Додано: Пон 19 кві, 2021 13:46
Суммарный финансовый результат крупных и средних предприятий в 2020-м сократился на 40,8% с 447 до 264 млрд грн. В деньгах потери составили 183 млрд грн.
Доля убыточных бизнесов увеличилась с 19,5% до 29,2%, в том числе в хореке с 19% до 69%, в сфере развлечений с 22,6% до 61,3%, в сфере транспорта с 30,2% до 50,4% и в промышленности с 23,5% до 34,2%. Сельское хозяйство стабильно на уровне 19%.
Отрицательная убыточность (т.е. улучшение ситуации с прибыльностью) из коммерческих сфер наблюдается лишь в одной, финансовой. С 13,8% до 11,1%. У каждого на то есть своя оценка, а я считаю это экономическим каннибализмом. Обеспечивает данный пир во время ковида НБУ - с помощью монетарной политики, а оплачивает его - реальный сектор и население...
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