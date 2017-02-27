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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8408840984108411>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.11.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 131
Менше 26,00
10%
13
26,00-26,50
21%
28
26,50-27,00
37%
48
27,00-27,50
18%
23
27,50-28,00
7%
9
28,00-28,50
2%
3
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
0
0
29,50-30,00
0
0
Більше 30,00
5%
7
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30

  SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?


Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:04

26.5 ( уже история )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:10

SP500 4580..............РТС 1970...

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19

  Искатель написав:
  SILVER_UA написав:Продавал все таки сегодня после обеда или нет ?


Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.


Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились.
Вчера сон приснился - доллар на межбанке по 9 и все ждут, что скоро 8 будет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:23

  kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.


Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:32

  kluychkooleg написав:
  kluychkooleg написав:Неужели сегодняшняя покупка по 26.25 окажется снова выстрелом в молоко, как на предыдущих "разворотах"? Я уже перестал считать убыток, переживать, просто весело наблюдаю этот пир во время чумы.


Судя по всему, даже на день роста не хватило. Опять имитация.

Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда.
Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.10.2021...............26,3017
Гривна потеряла 10 копеек за счет вчерашней динамики.

МКГ*............7.3981............7.3615...........-0.5%

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки.
В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции.
Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ с 15-30 среды и за весь четверг купил 12.5 млн. Очевидно, вчера купил 5.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и прочей мелочи объемом до полумиллиарда.

В среду объем МБ вырос с 501.4 до 627.7 млн. Чистый спрос составил порядка 505 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Интересно, что во вторник и среду почти не было форвардных сделок.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:28

Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе (по состоянию на сентябрь, когда делался опрос, еще только информации, а не реальности)

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:55

  zРадио написав:Деловые ожидания и потребительские настроения снижаются. Вероятно, на информации об энергетическом кризисе
..

а тут еще карантин могут влупить с минуты на минуту
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 13:00

sequence да пуганные уже
BìnhAutoDat
 
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