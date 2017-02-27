Нацбанк после обеда не продавал. Но выходил Укргаз, скинул миллионов 8-10.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:30
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:04
26.5 ( уже история )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:10
SP500 4580..............РТС 1970...
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:19
Вот интересно - в каких случаях НБУ выходит сам, а в каком посылает своих вассалов - типа это не я? Сразу ихтамнеты вспомнились.
Вчера сон приснился - доллар на межбанке по 9 и все ждут, что скоро 8 будет.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:23
Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:32
Фундамент рулить, а не яскрава солоденька пропаганда.
Нічого нового під місяцем, знову більшість пролетіла повз прибутки
Додано: П'ят 22 жов, 2021 11:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.10.2021...............26,3017
Гривна потеряла 10 копеек за счет вчерашней динамики.
МКГ*............7.3981............7.3615...........-0.5%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, уверенно пошли вниз. На рынке был замечен НБУ, который своей плановой покупкой замедлил это движение, но не остановил. За час опустились на 4 копейки, отыграв вчерашнее хулиганство Рыжика после фактического закрытия сессии. После этого остановились, приподнялись на копейку, а к 12 снова опустились на полкопейки.
В мире доллар ночью рос, а утром вернулся на вчерашние позиции.
Справочный курс встретили котировками 26.2950 - 26.3150, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ с 15-30 среды и за весь четверг купил 12.5 млн. Очевидно, вчера купил 5.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов и прочей мелочи объемом до полумиллиарда.
В среду объем МБ вырос с 501.4 до 627.7 млн. Чистый спрос составил порядка 505 млн. Клиентские обороты также выросли, предложение существенно превышало спрос. Интересно, что во вторник и среду почти не было форвардных сделок.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:28
Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:55
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