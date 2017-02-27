|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:01
Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?
Напишіть про забезпеченість снайперською зброєю, БК, спорядженням.
Цікаво, до речі, хто ж таки дав команду оголити правий фланг в Дебальцевському виступі саме перед "заходом" туди противника (роботи з розслідування на 30 хвилин приблизно). Де фортифікаційні споруди (6 місяців стояли там)? Покарані/знешкоджені?
Хто дав команду на збір в таборі в Краснопіллі з порушеннями статутів (під обстріл)? Покарані/знешкоджені?
Навіщо утримувати ДАП після втрати будівель колишньої в/ч ППО (правий фланг) та невдалої спроби зайти в Спартак (лівий фланг)? Покарані?
Подібних питань можна поставити два десятки мінімум.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1672
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:04
Denik
херой-снайпер-ворошиловский стрелок! у нас пара-тройка чел вообще не выстрелили до конца обоймы. хто с перепугу, а кто мабуть хотел припрятать - всех шмонали и потом гильзы собирали и пересчитывали. сча кино насмотрелись и дыхание задерживаем и на крючок плавно, а какой глаз прикрываешь, левый или правый
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6666
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5694 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:08
zРадио написав:
Ааааааааааааааааааааааааааааааа. Как это развидеть? Пару часов назад я думал, что уже дно, но заглянув сейчас, понял, что снизу постучали
чік хоч ПМа розбирав. Ви хоч уявляєте собі С-300? З якої кількості машин він складається? Чи можна його якось сховати?
Що поряд з дивізоном треба збудувати маленьке військове містечко?
Що в РФ немає банально резервних С-300 бо він коштує 500 млн. доларів за дивізіон і всі їх позиції відомі?
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:08
asti написав: чик написав:asti
та нихто ни нападе, а курс на 28,5+ может и вернётся, но я бы не дёргался...
Можэ й нэ нападэ, но вы же понимаете, небольшая провокация на кордоне с Россией или даже ордло и курс сразу 30+...
История с нашими кораблями возле Керчи ещё свежа у меня в памяти - как сейчас помню - все кричат: война! война! А у меня дома всех денег 82 гривны 40 копеек, а всё остальное на депозитах и в ОВГЗ//))
тогда и отбил пачти все 20т. которые лера200 у меня из прибыли стянула, так шо спекульнуть будет возможность
у мну 6666 сообщений - пока пасс...
Востаннє редагувалось чик
в Нед 06 лют, 2022 22:15, всього редагувалось 1 раз.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6666
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5694 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:15
centurionus написав:
Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?
Не скажу.
Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого...
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:23
Denik написав: centurionus написав:
Denik
У Вас, пробачте, яка ВОС? 914208?
Не скажу.
Навчання включало в себе вивчення абсолютно всього спектру озброєнь + математичні моделі бойових дій та ще багато чого
...
А чего стесняться? Перевод ТЭС с угля на кукурузу и разведка по Google Maps. Тоже мне тайна
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 06 лют, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 12334
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 3222 раз.
- Подякували: 7027 раз.
-
- Профіль
-
16
8
1
3
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:23
somilitark написав:
Далі плюсуємо заробітчан, а це 1.5 ярда в місяць.
Далі плюсуємо послуги, основний плюс це транзит газа, майже 300 лямів в місяць.
Далі плюсуємо 200 000 тільки офіційних айтішників.
Тобто основа ВВП це люди, які змушені виїхати з рідної країни для того, щоб прогодувати свої сім'ї? Чудова ставка, панове.
Як при нагнітанні ЗМІ, Україну інвестори поставили в стоп лист, так і потік коштів від заробітчан переросте у простий вивіз своїх сімей.
Про ІТ вже й казати нічого. У тій же Польщі оф. програма вже зараз.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 638
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:25
zРадио написав: sergey_sryvkin написав:
мінімалка в 2020 була 4723, а зараз 6500. Ось там і шукайте приріст "па всєй еканомікє"...
Когда в 2020-м? В ноябре 2020-го она была уже не 4723, а 5000. А в ноябре 2021-го еще не 6500, а 6000. Рост минималки за анализируемый период = 20%, что примерно соответствует росту средней зарплаты "па всєй еканомікє", в 2,4 раза превышающей минимальную.
Будьте аккуратней с цифрами, а то пытаясь посадить в лужу кого-то другого, сами окунетесь в нее с головой
Мені не треба когось в лужу саджати, нецікаво.
Я звертаю вашу увагу на те, що зарплати зростають зовсім не завдяки метінвестам.
Бо і без метінвестів вони зростають номінально на ті самі, якщо не більші, цифри.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:28
zРадио написав:
А чего стесняться? Перевод ТЭС с угля на кукурузу и разведка по Google Maps. Тоже мне тайна
В Німеччині ціна на електрику зараз така, що ТЕС наче не на кукурудзі працюють, а на насінні ріпака по 800 євро/т
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:57
Буде ще одна цікава річ навесні цього року. Акціонерні товариства після виплат рекордного податку на прибуток будуть накопичувати гроші для виплат значної частини прибутку за 2021 рік акціонерам або державі. Всі виплати відбуваються в гривні.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 471 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|29912
|19741579
|
|
|7951
|19001582
|
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
|
|1412
|6167307
|
Нед 30 січ, 2022 13:57
fler
|