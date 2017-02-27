вже ж домовились , в цьому році без емісій ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 бер, 2023 08:54
Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38
джерело фінансування - бюджет.
оскільки прямої емісії не було, то за рахунок інших джерел.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29
FinAwards-2023
Шановні форумчани, запрошуємо вас на урочисту церемонію нагородження переможців фінансового ринку FinAwards-2023, яка відбудеться 31 березня 2023 року.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53
Ага. Всі в а...ї (здивовані). Ніхто не розуміє чому і через що так відбувається, адже це суперечить здоровій логіці (пересічних).
Знову дежавю, що нас наї...ли.
І хоча, підстави для зниження готівкового кусу швидше є, ніж їх не має, проте погодьтесь, що ефект дежавю відчувається набагато сильніше.
Отак і живемо. Від дежавю до дежавю. Так це ж вже було (с).
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