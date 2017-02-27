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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10415104161041710418

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 146
Менше 38,00
10%
15
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
12%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
26
40,50-41,00
8%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:54

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки

А джерело фінансування не вказали? Емісія чи з поточних рахунків?

вже ж домовились , в цьому році без емісій ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38

  Дюрі-бачі написав:
  jump написав:У березні 2023 року Національний банк отримав купонний платіж у сумі 2,2 млрд грн згідно з графіком виплат без затримки

А джерело фінансування не вказали? Емісія чи з поточних рахунків?

джерело фінансування - бюджет.

оскільки прямої емісії не було, то за рахунок інших джерел.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:29

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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53

  Игорь написав:Киев $ на отдачу 37.97 да, да это те самые "ниже 38 не будет" ©

Ага. Всі в а...ї (здивовані). Ніхто не розуміє чому і через що так відбувається, адже це суперечить здоровій логіці (пересічних).
Знову дежавю, що нас наї...ли.
І хоча, підстави для зниження готівкового кусу швидше є, ніж їх не має, проте погодьтесь, що ефект дежавю відчувається набагато сильніше.
Отак і живемо. Від дежавю до дежавю. Так це ж вже було (с).
Realist
 
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