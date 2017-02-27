Додано: Чет 30 бер, 2023 13:59

НБУ маніпулює ринком?Ну звісно що так, але поглянемо детально з позиції впливу на курс готівкового долара. Поєднаємо два наших огляди про силу, що має НБУ та його можливості утримувати курс 36,6 грн/дол.Наразі, багато хто шокований тим, як стабільно та швидко укріпилася гривня на готівковому ринку. Зниження курсу долара відносно євро в цьому році склало 2%, а відносно гривні втричі більше – 6%.Що трапилося?Покращився торговий баланс й стало більше доларів в країні?Ні.НБУ стабільно рятує міжбанківський ринок, вливаючи дефіцитну валюту як і минулого року. Не рахуючи цього тижня, з початку року чистий продаж доларів із резервів склав $6,8 млрд – це 30% від продажів за 10 місяців 2022 р., після початку війни. Тобто темпи ніяк не змінилися, за 30% часу й 30% вливань.Можливо населення масово продає готівкову валюту, заробітчани активізувалися?Ні.З часу підвищення офіційного курсу долара в кінці липня, населення стабільно купує більше ніж продає, в середньому на $200 млн щомісяця. Нічого не змінилося і в цьому році. За перші два місяці громадяни купили готівкової валюти на $400 млн більше.Що ж тоді змінилося?Поведінка банків.Обсяги чистого ввезення готівкової валюти в Україну досягли довоєнних – $830 млн й стало зростають.Але банки пішли далі, й почали агресивно наповнювати свої "каси" валютою. Якщо з початку війни до кінця 2022 року банки видали з кас на $300 млн більше ніж прийняли. То з початком 2023 р. ситуація кардинально змінилася: обсяг видачі не зріс, а от надходження так, в результаті лише за перші два місяці +$270 млн.Але, що робити з цією валютою?Ну як показує практика ПриватБанку: продавати дешевше ринку, адже ціль не отримати прибуток.Ось тут повертаємося до НБУ. Нацбанк так сильно хотів зупини зростання готівкового курсу, що просто заборонив вивіски з курсом.І як пощастило, що тепер ПриватБанк, який належить Уряду й має 1 500 відділень (більше нього напевно тільки Укрпошта, зі своїми 11 тис.), демпінгує готівковий ринок (на зображенні).Після стрибка курсу, який відбувся після підняття фіксованого курсу НБУ в середині минулого року, Приват стало тримав курс у своїх касах нижче готівкового ринку. У жовтні-грудні 2022 ціна продажу долара була нижче на 0,25 грн – це більше за 0,2 грн спреду купівля-продаж на ринку.Такого НЕ було останні 10 років, адже якщо ти лідер ринку за охопленням, то у тебе немає цілі бути абсолютним лідером за ціною. Тому Приват навпаки продавав дорожче ринку.Звісно спочатку НЕ завжди була валюта, але як писали вище, тепер ситуація інша. Й з початку року Приват стабільно продає долар в касах на 18 коп. дешевше ніж готівковий ринок в середньому.Звідки така щедрість?Приват просто хоче якомога швидше скинути долари?Чи НБУ ввічливо попросив банки грати на укріплення гривні?Можливо НБУ хоче прив'язати й готівковий курс до офіційного.Можливо НБУ хоче створити у громадян відчуття сильної гривні, аби зменшити панічні настрої у часи коли доведеться підняти фіксований чи перейти до плаваючого курсу.Гарячий ринок, а ми будемо слідкувати за ним та тиском на НБУ й ділитися цим у рубриці "КУРС ГРИВНІ" нашого щотижневика HUGS’VIEW