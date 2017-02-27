Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.
Yuri_61 написав:агов, народ! в кого які думки: сьогодняшній ріст курса долара буде проодовжуваться і є глобальним і довготривалим, чи це короткотерміновий спекулятивний загон оленів (All іn (усі в ...), відкіля і назва оленів) ?
спекулятивний загін, чекаємо дій НБУ та держ.банків. P.S. зниження облікової ставки і тренд подальшого її зниження потрібно аргументувати (в т.ч. і стабілним курсом на готівковому ринку).
asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го или отпускания оф курса, кто что думает?
Похоже, наметился некоторый дефицит:
Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.
А вот подоспела и статистика НБУ. В июне завоз долларов уменьшился с почти 700 млн. до 425 млн. Завоз евро увеличился, но общий объем все равно очень сильно уменьшился. Товара стало меньше - товар подорожал. Всеми остальными факторами, в т.ч. и психологическими можно пренебречь.
ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.