RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10665106661066710668

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 125
Менше 35,00
2%
2
35,00-35,50
1%
1
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
11%
14
37,00-37,50
45%
56
37,50-38,00
23%
29
38,00-38,50
6%
8
38,50-39,00
1%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
6%
8
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:01

Євро/дол

  jump написав:Ключові процентні ставки ЄЦБ

Рада керуючих вирішила підвищити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Відповідно, процентна ставка за основними операціями рефінансування та процентні ставки за лінією граничного кредитування та депозитною лінією буде збільшено до 4,25%, 4,50% та 3,75% відповідно з 2 серпня 2023 року.


і криву по форексу відразу розвернуло до 1,10
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:04

ріст курса долара буде проодовжуваться?

  Yuri_61 написав:агов, народ!
в кого які думки: сьогодняшній ріст курса долара буде проодовжуваться і є глобальним і довготривалим, чи це короткотерміновий спекулятивний загон оленів (All іn (усі в ...), відкіля і назва оленів) ?


спекулятивний загін,
чекаємо дій НБУ та держ.банків.
P.S. зниження облікової ставки і тренд подальшого її зниження потрібно аргументувати (в т.ч. і стабілним курсом на готівковому ринку).
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 16:35

откат

Yuri_61
начебто почався відкат, розвернулися.
особливо Євро (з врахуванням зниження крос курсу)
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 481
З нами з: 06.09.07
Подякував: 326 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:14

два кроки вперед, а потім один крок назад...з такими відкатами в січні буде 40
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 317
З нами з: 21.04.20
Подякував: 511 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що вас дивує ? зерно експортувати стало тяжче, зерна поменшало, амбарів для зберігання поменшало...
yama
 
Повідомлень: 4445
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8762 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 17:32

Причины роста наличного курса

  Сибарит написав:
  asti написав:С чем связан сегодняшний рост - ждут снижения учётки 27-го
или отпускания оф курса, кто что думает?

Похоже, наметился некоторый дефицит:
  Slon_Nosov написав:из привата теперь не особо заберешь. вчера предложили заказанную сумму забрать старыми полтосиками, дичь.... пополнить можно, вывести сложно. Лучше дружить с обычным кассиром, но и они давно не встречали купюр нового образца.

А вот подоспела и статистика НБУ.
В июне завоз долларов уменьшился с почти 700 млн. до 425 млн.
Завоз евро увеличился, но общий объем все равно очень сильно уменьшился.
Товара стало меньше - товар подорожал. Всеми остальными факторами, в т.ч. и психологическими можно пренебречь.

ЗЫ Причины столь кардинального сокращения поставок мне не известны.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7037
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5975 раз.
Подякували: 19399 раз.
 
Профіль
99
53
33
2
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:47

Что значит не известны?
В июне доллар никому не нужен был - вот его и не завозили))
Зачем завозить, если народ и так наливал хорошо в кассы))
😎😎
asti
 
Повідомлень: 3411
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 619 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10665106661066710668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3296, 3297, 3298
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
32970 36282416
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 лип, 2023 17:41
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12942046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7975 22905472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2022 14:06
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8922)
27.07.2023 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.