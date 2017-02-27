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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11366113671136811369>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 94
36,00-36,50
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39,50-40,00
32%
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6%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 12:25

  Victor8 написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.
Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.
Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.
Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.
Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.
Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет

...
Возвращаюсь к тезису, который уже озвучивал. Помощь Запада (в том числе финансовая без % или необходимости возврата) для Украины - будет только, пока идет война.

После войны - будут только кредиты.

Да и тут не все так однозначно: в Штатах все чаще поднимается вопрос "помощь как кредит"...
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:48

  Victor8 написав:
  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.
Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.
Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.
Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.
Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.
Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет

Не будет никакого план Маршалла для Украины.
Этот план, кстати, со стороны Запада никто и не обещал.
Просто кто-то из наших выдал желаемое за действительное.

Тем, кто ждет план Маршалла для Украины - рекомендую открыть историю, почитать, изучить суть вопроса.
И все сразу станет понятно.

Возвращаюсь к тезису, который уже озвучивал. Помощь Запада (в том числе финансовая без % или необходимости возврата) для Украины - будет только, пока идет война.

После войны - будут только кредиты.

коли дають кредит з незрозумілими перспективами повернення - треба брати, а далі подивимось. що, мало кредитів свого часу списали? не треба розводити паніку раніше часу.

й допомога буде - варіант як інвестиції. не кинуть нас напризволяще. а нам свою справу робити.

й що не так з планом Маршала, скажіть, чому ви вважаєте, що його не буде?

й по будівництву АЕС - якщо буде можливість постачання еенергії по РИНКОВИМ цінам, то й приватні компанії можуть побудувати АЕС.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 14:11

Объясню относительно простым языком: план Маршалла подходит для Украины (мог бы подойти как для части Европы), но Украина не подходит для плана Маршалла.

Этот план имел свою специфику, свои цели и задачи:
План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, сокращение межгосударственных барьеров, экономическая интеграция Европейского континента, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, поощрение повышения производительности труда, внедрение современного бизнес-управления, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:08

  konstantin kirovograd написав:Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет

Де ви такі цифри взяли про 30 млрд ? Вчора цілий день трубили по марафону про будівництво атомних блоків Вестінгхаусом на Хмельницькій АЕС. В Прозоро є ,,тендер,, :D :D про закупку обладнання у Вестінгхаус на один блок. 537,5 млн долларів. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-26-007511-a.
Оці гроші де зараз візьмуть. І чи кацапи дадуть 5 років його будувати?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 15:31

  alex lem написав:
  konstantin kirovograd написав:Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет

Де ви такі цифри взяли про 30 млрд ? Вчора цілий день трубили по марафону про будівництво атомних блоків Вестінгхаусом на Хмельницькій АЕС. В Прозоро є ,,тендер,, :D :D про закупку обладнання у Вестінгхаус на один блок. 537,5 млн долларів. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-26-007511-a.
Оці гроші де зараз візьмуть. І чи кацапи дадуть 5 років його будувати?

Які ведуться переговори та які вже існують домовленості – це питання закрите. Але не варто забувати, що незважаючи на все, Росія досі продає ядерне паливо десяткам атомних станцій у США, Європі та Азії.
А марафон — це святе.
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:40

  alex lem написав:
  konstantin kirovograd написав:Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет

Де ви такі цифри взяли про 30 млрд ? Вчора цілий день трубили по марафону про будівництво атомних блоків Вестінгхаусом на Хмельницькій АЕС. В Прозоро є ,,тендер,, :D :D про закупку обладнання у Вестінгхаус на один блок. 537,5 млн долларів. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-12-26-007511-a.
Оці гроші де зараз візьмуть. І чи кацапи дадуть 5 років його будувати?

там багато чого готового, тільки привезти та прикрутити обладнання на готову станцію,
а не з нуля серед степу широкого, хоча ж є площі на ЧАЕС, думаю тоді в два раза можна здешевити
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 17:19

Оф. курс на 16 квітня 2024 року:

Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:10

  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:16

  Victor8 написав:Объясню относительно простым языком: план Маршалла подходит для Украины (мог бы подойти как для части Европы), но Украина не подходит для плана Маршалла.

Этот план имел свою специфику, свои цели и задачи:
План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, сокращение межгосударственных барьеров, экономическая интеграция Европейского континента, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, поощрение повышения производительности труда, внедрение современного бизнес-управления, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

й чому Україна не підходить? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:17

  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

Поясніть про ОВДП , в чому програш -:особливо про валютні
sens
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