Realist написав:

Навуходоносор написав: Ми потроху спускаємось до стану громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.

Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні

Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс

Із мобілізацією зменшить кількість платників податків

На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.Тайякщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.От вам ребус. Як його розв'язати?Без мобілізації країна не втримає лінію фронту.та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.