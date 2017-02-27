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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11432114331143411435

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 89
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
35%
31
40,00-40,50
24%
21
40,50-41,00
4%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 22:31

  UA написав:Можна було б назвати "Ціна Е ОСЕЛІ"
Або "Студент! сесія прийшла"

Щось хотів сказати? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 23:37

  remark написав:
  asti написав:
  dimo_0n написав:Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))


Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.

Да не, он говорил что запрыгнул в последний вагон и удачно слился пА 38.5, кто не успел тот опоздал
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 02:11

  Успіх написав:Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)

Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))

Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!

20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!(а рік - швидко пролітає!)
:mrgreen:

А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 02:25

asti

И самое-пресамое главное все забыли.
Ничего из этого не выплачивается и выплачиваться не будет, денех нет.
Суды бесполезны.

Но… но (!)
800 гривен в месяц при ранении платят исправно. Тут уж, чего греха таить, государство о всу заботится. Никто не скажет, что 800 грывен не платят.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 06:39

  Успіх написав:Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)

Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))

Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!

20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!(а рік - швидко пролітає!)

Ще й потім різні пільги на комуналку, проїзд і т.д.

Чого ще чекаєте?
Навряд, чи комусь з вас ще колись випаде нагода заробляти за місяць більше, ніж заробляють депутати!!! :mrgreen:

Депутат,слідчий,прокурор,міністри та заступник,ось де гроші пан Успіх - ваші копійки це на цукерки і лімонад.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 06:41

  asti написав:
  Успіх написав:Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)

Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))

Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!

20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!(а рік - швидко пролітає!)
:mrgreen:

А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇

З облігаціями теж непоганий профіт якщо можливо продати у валюті та купити у гривні,та навпаки і не чекати строку погашення
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 07:11

Краще синиця в руках, ніж журавель в небі!©))

  asti написав:
  Успіх написав:Які депозити?
Які ОВДП?
Які акції?
Які каруселі з доляром?(колись)

Закінчуйте з отими дитячими забавками на галявині!))

Будьте справжніми мужиками!
Будьте - титанами!!
Вступайте до лав ЗСУ!!!!

20000+100000+70000=190000грн/міс!!!
ДВА МІЛЬЙОНИ гривень за рік!!!(а рік - швидко пролітає!)
:mrgreen:

А щож ви про головне забули:
бонус П'ЯТНАДЦЯТЬ МІЛЬЙОНІВ!!!
Правда вже не вам, а родичам, але то таке... 😇😇😇

Та що ви видивляєтесь за журавлем в небі? :D
Я вам пропоную жирну синцю в руках! :D

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©😁😁😁
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