sens написав:zerocool написав:
Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.
По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша
один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...