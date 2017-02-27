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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11437114381143911440

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
33
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
7%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:25

  sens написав:
  zerocool написав:
  Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня

Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.

По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша


один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...
Slon_Nosov
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  #<1 ... 11437114381143911440
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