|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 13 чер, 2024 17:56
Victor8 написав:
Межбанк завтра полетит к цифре 41,00 по доллару?
Хіба він хоче?
Мусить!
НБУ всіх виганяє в валюту, хто це зараз не зрозумів, то зрозуміє пізніше і будуть просто більши збитки.
Нова фішка, головне, що інфляція в 23-му була на рівні 5%, намажте її на хліб, як кажуть, голова НБУ сьогодні видав новий супермем, якщо всі пруться в гривню, значить це вигідно
, мільйони мух не можуть помилятись, всі співпадіння випадкові(с).(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13169
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 13 чер, 2024 18:06
Федеральна резервна система США зберігла процентні ставки (federal funds rate) в діапазоні 5,25−5,5% річних за підсумками дводенного засідання у середу.
Це рішення співпало з очікуваннями більшості аналітиків та економістів – ставка перебуває на максимальному рівні за 23 роки.
Медіанний прогноз керівників ФРС, опублікований за підсумками засідання, передбачає, що ставку буде зменшено лише на 25 базисних пунктів у 2024 році та на 100 б.п. 2025 року.
«В останні місяці відзначається помірний подальший прогрес у русі інфляції до поставленої мети у 2%», – зазначають у ФРС.
В США уповільнилися темпи зростання споживчих цін в травні до 3,3% із 3,4% місяцем раніше. Інфляція без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв ослабла до 3,4% із 3,6%.
FOMC прагне досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. «Керівництво ФРС не вважає за доцільне знижувати ставку доти, доки не буде більшої впевненості в тому, що інфляція стійко рухається до 2%. Федрезерв має намір продовжити скорочення обсягу активів на своєму балансі», – йдеться у заяві ФРС.
Рішення було ухвалено членами FOMC одноголосно.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4215
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 18:38
jump написав:
Федеральна резервна система США зберігла процентні ставки
Пишний: "Слабаки!!!"
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4992
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1639 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:04
somilitark написав: citramon написав:
напередодні мунуломісячних засідань з монетарної політики курс зеленого на міжбанку трохи припадав, хоча зниження ставки також прогнозувалось і в подальшому відбувалось.
А от вчора-сьогодні курс попер догори і цього разу нацбанк перед засіданням не захотів демонструвати його приборкання.
Поганий знак для гривні
Просто пройшла інсайдерська торгівля, хтось знав раніше, що ставку знизять, ось і почав заготовлювати дрова влітку...
Ще цікавий момент з брифінгу НБУ, запитали люди так що там з кастрацією платежів між картками? Сказали: не хвилюйтесь, була зустріч з волонтерами, треба так зробити, щоб не відбити бажання донатити, але обмеження будуть, треба шукати додаткові надходження до бюджету.
А також цікаво по зовнішньому фінансуванню, сказали, що на цей рік погоджено 38 ярдів кредитів і допомоги, а на наступний лише 25, тобто треба вже зараз виходити на курс 50
, щоб 2 ярди в місяць вистачило в наступному році, ось така математика, не весела, бо треба було раніше думати, а не грати в мутні ігри "стабільності"(((
На яку дату Ви прогнозуєте реальне досягнення цього курсу, до НР?
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:21
Імхо, рівноважний і справедливий курс гривні до 1 USD наразі складає 56 грн.
і, нажаль, 2-х девальвація неминуча і невідворотня
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2789
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:35
Visky написав:
На яку дату Ви прогнозуєте реальне досягнення цього курсу, до НР?
Для мене велика загадка "алгоритм" дій НБУ.
Нам вже зараз співають пояснюють, що головне це інфляція, а вона просто смішна по підрахункам НБУ, зараз в річному вимірі 4.4%(чую голосний сміх за екраном)..
НБУ засунув голову в пісок і сьогодні сказав, що будемо знижувати ставку надалі, бо інфляція дуже мала. Тобто вектор на девал всім вказали, що ще треба і скільки разів одне і теж повторювати?
По курсу сьогодні в керівників НБУ не запитували акредетовані кореспонденти, але ще раз порівняйте факти, на цей рік нам погодили 38 ярдів валюти, на наступний 25.
НБУ фактично сьогодні самоусунувся від параметрів стримування валюти, на курс впливає багато дуже факторів, з енергетикою ви самі знаєте що нам зробили, скільки точно людей мобілізують ніхто не знає, а це все додаткові витрати бюджета, реальний ВВП стобалово падає з травня (моя суб'єктивна думка).
До чого я веду, прогнози давати не благодарна справа, але я спробую, сподіваюсь 50 до кінця року НЕ БУДЕ, але все залежить від тримачів гривневих інструментів, якщо вони побіжуть, то скоріш за все буде 50 ще до нового року, без врахування інших негативних чинників.
Якщо гривнєлюди будуть вірити і чекати, то можливо буде всього навсього 45 до кінця року, но чого чекати спитайте в них? Но може їм подобються збитки, не треба це завертати в патріотизм, це тупізна НБУ, вкакуватись в минулі 2 роки і комусь зробити дохід більше 20% в валюті, а зараз розписатись і сказати, що ми будемо вже економити валюту! Я з осені казав, що треба трохи девальвувати, щоб потім не прорвало греблю, але у НБУ свої "алгоритми".
Головне це той факт, що НБУ заявив, що фактично його інтервенції ЗАРАЗ на максимумі, він буде намагатись їх зменшити, а як зменшити, якщо побіжуть деполюди і попит зараз зашкалює від лібералізації, а також постійної девальвації?
Замкнуте коло, но ситуація для гривні тупікова, при будь якому розкладі 45 буде вже до кінця року, якщо погано карти ляжуть, то буде 50 ще до нового року чи навіть до кінця осені.
Навіщо НБУ так впирався в минулому році і злив торбу валюти особливо зимою? Я не знаю, але зараз ситуація не фонтан, будемо девальвувати, напевне навіть завтра візьмемо на міжбанку 41, все на це вказує.
От така не весела моя думка...
Представникі НБУ були сьогодні як сліпі безпорадні котята, якійсь мляві і не веселі, ще на минулих засіданнях були більш впевнені в собі, а зараз напевне зрозуміли, що всіх підвели своїми "алгоритмами" і безпорадністю перед новими викликами...
Востаннє редагувалось somilitark
в Чет 13 чер, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13169
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:37
мінус валютні надходження
Експорт пшениці з України за рік впаде до 10-річного мінімуму – Мінсільгосп США
Згідно з даними звіту, виробництво пшениці в Україні у 2024-2025 році прогнозується на рівні 19,5 млн тонн, що на 3,5 млн тонн менше урожаю минулого року. Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4630
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:44
За 3 (ТРИ) минулі дні НБУ гахнув на інтервенції 540 мільйонів, це як розуміти?
На скільки вистачить резервів? Може і до нового року пірнемо менше ніж критичні 20 ярдів в резервах?
Треба вже робити 2 курса, один для оборонних закупівель, інший всім бажаючим валюти, бо можна докеруватись до не керованої ситуації і не керованого курса гривні.
Терміново необхідно робити шокову девальвацію, причому негайно, мінімум 50 одразу, щоб трохи збити попит і імпорт, а так розтягуючи задоволення, можна догратися до ситуації літа 2015-го, коли була повна дупа з усіх боків, а в резервах миші бігали не зупиняючись, бо там було дупельпусто(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13169
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 686 раз.
- Подякували: 3810 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Чет 13 чер, 2024 19:56
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4992
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1639 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 13 чер, 2024 20:12
somilitark написав:
Представникі НБУ були сьогодні як сліпі безпорадні котята, якійсь мляві і не веселі, ще на минулих засіданнях були більш впевнені в собі, а зараз напевне зрозуміли, що всіх підвели своїми "алгоритмами" і безпорадністю перед новими викликами...
І я це помітив. Можливо навіть вони не дуже хочуть робити ці кроки, що роблять, але їм дуже добре хтось накрутив хвоста
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34279
|36948110
|
|
|1965
|13254826
|
|
|7978
|23195031
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|