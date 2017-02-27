Додано: Чет 13 чер, 2024 19:35

Visky написав: На яку дату Ви прогнозуєте реальне досягнення цього курсу, до НР? На яку дату Ви прогнозуєте реальне досягнення цього курсу, до НР?

Для мене велика загадка "алгоритм" дій НБУ.Нам вже зараз співають пояснюють, що головне це інфляція, а вона просто смішна по підрахункам НБУ, зараз в річному вимірі 4.4%(чую голосний сміх за екраном)..НБУ засунув голову в пісок і сьогодні сказав, що будемо знижувати ставку надалі, бо інфляція дуже мала. Тобто вектор на девал всім вказали, що ще треба і скільки разів одне і теж повторювати?По курсу сьогодні в керівників НБУ не запитували акредетовані кореспонденти, але ще раз порівняйте факти, на цей рік нам погодили 38 ярдів валюти, на наступний 25.НБУ фактично сьогодні самоусунувся від параметрів стримування валюти, на курс впливає багато дуже факторів, з енергетикою ви самі знаєте що нам зробили, скільки точно людей мобілізують ніхто не знає, а це все додаткові витрати бюджета, реальний ВВП стобалово падає з травня (моя суб'єктивна думка).До чого я веду, прогнози давати не благодарна справа, але я спробую, сподіваюсь 50 до кінця року НЕ БУДЕ, але все залежить від тримачів гривневих інструментів, якщо вони побіжуть, то скоріш за все буде 50 ще до нового року, без врахування інших негативних чинників.Якщо гривнєлюди будуть вірити і чекати, то можливо буде всього навсього 45 до кінця року, но чого чекати спитайте в них? Но може їм подобються збитки, не треба це завертати в патріотизм, це тупізна НБУ, вкакуватись в минулі 2 роки і комусь зробити дохід більше 20% в валюті, а зараз розписатись і сказати, що ми будемо вже економити валюту! Я з осені казав, що треба трохи девальвувати, щоб потім не прорвало греблю, але у НБУ свої "алгоритми".Головне це той факт, що НБУ заявив, що фактично його інтервенції ЗАРАЗ на максимумі, він буде намагатись їх зменшити, а як зменшити, якщо побіжуть деполюди і попит зараз зашкалює від лібералізації, а також постійної девальвації?Замкнуте коло, но ситуація для гривні тупікова, при будь якому розкладі 45 буде вже до кінця року, якщо погано карти ляжуть, то буде 50 ще до нового року чи навіть до кінця осені.Навіщо НБУ так впирався в минулому році і злив торбу валюти особливо зимою? Я не знаю, але зараз ситуація не фонтан, будемо девальвувати, напевне навіть завтра візьмемо на міжбанку 41, все на це вказує.От така не весела моя думка...Представникі НБУ були сьогодні як сліпі безпорадні котята, якійсь мляві і не веселі, ще на минулих засіданнях були більш впевнені в собі, а зараз напевне зрозуміли, що всіх підвели своїми "алгоритмами" і безпорадністю перед новими викликами...