Додано: П'ят 19 лип, 2024 21:14

Realist написав: Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.

Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве. Якщо товар який ви виготовляєте повністю складається із комплектуючих/сировини вироблених в Україні, то скоро ви будете конкурувати по ціні із китайцями.Якщо ж ви просто робите якісну збірку із іноземних комплектуючих/сировини, то без продаж (маркетингу) ви будете і далі скаржитись на "тупих українців" які купують дешеве.

Visky написав: Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний Я от принципово не купую китай, як шкідливий, токсичний, ненадійний, недовговічний

Українська сировина неякісна принаймні в моєму виробництві, тому купую південнокорейську, Ваші поради щодо маркетингу викликають в мене гомерчиний сміх, мені дивно це чути від людини яка все життя у продажах, щодо українців 80% безнадійно тупих, чули так українську мульку : чому бідний - бо дурний, чому дурний бо бідний це про нас дуже влучно сказано, це ми обрали владу яка привела до повномасштабної війни бо їм потрібно було красти на будівництві доріг, а не виробляти ракети, про це можна писати довго і багато але це офтоп, а надувати щоки і вважати себе самої розумною нацією це просто смішно - результат нашого розуму за вікном під дирчання генератора і це в ліпшому випадкуПо перше - КУПУЄТЕ !!! І батьки Ваші купують просто напевне Ви про це не знаєте, бо якщо стоїть на блендері зроблено в Німеччині і ціна в два рази ніжча ніж на Бош то це Китай, як це робиться міг би розказати але знову це не тема гілки і офтоп, по -друге Китай не є шкідливим, не є неякісним, не є токсичним - весь світ там купує і США, і Німеччина, і Японія - напевне не самі дурні нації на Землі, вірно? Інша справа, шо тупорилі українці не хочуть купувати якісний товар - тому імпортери завозять сюди дешеве китайське лайно от для цих тупорилих українців, бо попит породжує пропозицію і ми повертаємось до початку нашої розмови - я припиняю робити якісне і почну завозити лайно та заробляти гроші, бо тупорилі українці так хочуть не я хочу,а вони- от і весь маркетинг !!! Почав виробляти ББЖ для роутерів щоб у тупорилих українців був інтернет у блекаут - якісні з потрібним вольтажем, з потрібним амперметражем, вилизую їх щоб був хоч якийсь захист, запобіжники, компоную кабелями з дротами товщиною не в людську волосинку як у дешмана, а нормальні і якісні і от коли навезуть китайського лайна я прогорю, бо тупорилі українці куплять лайно, а потім читаємо загорілась квартира, балкон, будинок. Чому прогорю бо купую тайванські і південнокорейські комплектуючі у посердників тих же китайців, бо байера в південній Кореї я знайти не можу, а поїхати туди на виставку і підписати угоди з виробниками теж не можу по зрозумілих причина, тому буду неконкурентний перед лайном, але поки відключення ще щось вироблю і продам, бо ще не вистачає китайського лайна, але протягом місяця навезуть і я зі своєю якістю і тупорилими українцями буду знову в дупі і припиню виробляти якісне і почну як всі також возити лайно дякуючи "мудрому українському наріду"