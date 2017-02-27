З Святом !
...... та я бажав у доброму настрї і після перемоги пожити ..... )))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2024 10:59
Додано: Суб 24 сер, 2024 16:32
За крок до перевороту думок©
Пояснюю обом
Марс.
Все ж відбувається на Марсі, бо в нас же такого не може бути!))
Не може статись ніколи таке!©))
Так от - на Марсі вже і судились/наймали адвоката/платили йому і... все марно!
А все тому(напевно) що всі основні докази(оті записи в журналі/на компі хто скільки був на вогневій) - "відповідач" сам на себе не надасть!
Тобто, марсіани кажуть - "ми за 7міс були на вогневій от стільки-то днів кожен! От вам папірець..."
А "відповідач" каже - " засуньте собі той папірець в ср...ку! От в нашому журналі/компі є інші записи!"
Марсіани кажуть, ну ок - надайте свої записи "хто скільки днів був на вогневій?"
Відповідач каже: " а нікуя, бо це "секретна інформація"!
Занавіс!
Десь приблизно так і було.
А ще плюс того, що по слухах, то адвокату десь зверху ще пригрозили, щоб далі не вів цю справу!
Тому з суду прийшла всім позивачам паперова і в ел.вигляді(в Марс-Дію) писулька, що у зв'язку з "неправильно поданими документами(бо треба було в електронному вигляді подати) і плюс немає підтвердження, що позивачі дійсно в цій частині Марсу служать... - суд відхиляє у задоволенні позову і дає стільки то днів на "правельне подання документів в ел.вигляді + інші підтвердуючі документи...бла-бла-бла"
Тобто, ще можна було боротись, але сам адвокат не захотів продовжувати...
Отака казочка...
п.с.
Але "шляк трафляє" - ну як, плять так???!
Додано: Суб 24 сер, 2024 17:27
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Курс треба тримати хоча б тому що в нас є значна доля критичного військового імпорту наприклад ті ж комплектуючі до дронів з китаю та все інше до них
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