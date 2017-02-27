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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:25
The_Rebel написав:
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Цей об'єм може й ні. А от щодо іншого об'єму, що вкладений в нерухомість Австрії/Іспанії, а також Львова та Києва, то є сумніви. Воно вже по всім близьким родичам розкинуто і кінці не знайдуться. А далі схема одна й та сама в Україні - спочатку дають великий розмір застави (і то якщо справа на слуху), потім поступово зменшують і коли вже всі забувають, то хабарник виходить сухим із води. На моїй пам'яті останні крупні корупціонери ще були при Януковичу
посаджені (колядник та Юлька). Далі ніхто не приходить на думку, що отримав реальний строк.
ти ще Луценко корупціонером назви
Тімошенко явно не за корупцію посадили.
а от клан Яника треба було саджати в повному складі - на їх щастя Донецьк окупували, тому багато що не доведеш...
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:35
Yuri_61
панове, пропоную на цих вихідних обговорити, як кожен з вас підготувався або готовиться до відміни доларів, євро та перехід на СBDC у всьому світі.
ваше повідомлення потерли, бо в такому вигляді це відвертий стьоб. але ви свідомо чи несвідомо близькі до іншого питання. а саме - поточний рівень розвитку глобалізації та розподілу світової торгівлі та світового виробництва показав, що існуюча система міжнародних фінансів не відповідає сучасним вимогам. це й шалений дефіцит торгового балансу США, й політика по суті просто емісії саме світових фінансів та інше
й питання стоїть так - а на яких засадах має базуватися нова модель міжнародних фінансів? в кого є якийсь думки?
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:47
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Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 05 жов, 2024 12:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 жов, 2024 11:55
Yuri_61
Yuri_61 написав:
запрошую до обговорення дуже актуальної теми, це вам не суперечки про курс па45, 42 чи 37,4, це питання зараз стає актуальним, ще кілька місяців, може менше і час Х настане впровадження CBDC похоронять матрасні долари?
давайте вже тут - може дозволять на правах оффтопу вихідного дня. бо в такому форматі питання має відношення до валютного курсу. хоча б в тому, що доларів наразі емітовано значно більше, ніж треба - й один з гіпотетичних шляхів для США вирішити це питання - запровадити якийсь обмін на нову валюту.
тоді вам доведеться презентувати, що таке CBDC. бо щоб це обговорювати, треба розуміти про що мова.
одне питання - в чому принципова відміні CBDC від звичайних грошей, емітованих центробанком в електронній формі?
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