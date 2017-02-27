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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11686116871168811689
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 18:44

Чому долар захопив світ та чи загрожує щось пануванню «бакса»

Як обміняти крипту за найкращим курсом за хвилину: «Мінфін» запустив новий сервіс «Обмін криптовалют»

Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Ірина_
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