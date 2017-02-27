Про міжнародний курс і купівельну спроможністьВи мабуть вже бачили цей графік, він активно гуляє мережею в останні дні. Тут порівнюються економіки країн світу по «Паритету Купівельної Спроможності» (Purchasing Power Parity, PPP).Я спочатку подумав, що це якесь мокшанське ІПСО, оскільки рашка з Китаєм надто високо в рейтингу, але насправді ніт — це реальні дані Міжнародного Валютного Фонду за жовтень 2024 року (посилання в коментарі). Що ж це все означає? Давайте розбиратися…Паритет Купівельної Спроможності обчислює не номінальний ВВП, а реальну купівельну спроможність грошей у конкретній країні. Іншими словами, це показник того, скільки товарів і послуг можна придбати на місцеву валюту. Наприклад, за даними МВФ, у 2024 році ВВП Китаю за PPP становив $37.1 трлн, тоді як номінальний ВВП — $17.7 трлн. Для США ці показники становили $29.2 трлн та $26.9 трлн відповідно.Механізм простий — спочатку рахують ВВП в національній валюті, а потім перераховують у «міжнародні» долари за спеціальним курсом. Наприклад, якщо обід у США коштує $10, а в Китаї аналогічний обід — 30 юанів, то реальна купівельна сила юаня вища, ніж показує офіційний курс. За даними МВФ, для розрахунку паритету для Китаю зараз використовується курс 1 USD ~ 3 CNY замість ринкових ~7 CNY. Це пояснює, чому номінальний ВВП Китаю $17.7 трлн, а за паритетом — $37.1 трлн.Китай лідирує завдяки поєднанню потужного виробництва, величезного внутрішнього ринку та відносно низької вартості життя. США на другому місці через високі внутрішні ціни, хоча номінальний ВВП у них суттєво більший. Індія на третьому місці теж завдяки великій кількості населення та низьким цінам. Цікаво, що за Паритетом Купівельної Спроможності індійська економіка вдвічі більша за японську. Мабуть тому, що за ціною одного японського робота можна найняти ціле село індійських програмістів )Україна в цьому рейтингу посідає 45-те місце, випереджаючи Данію, Фінляндію, Сінгапур та Нову Зеландію. При номінальному курсі ~42 UAH/USD, «паритетний» курс гривні становить чуть більше 10 UAH/USD, тобто всередині країни наша валюта значно «сильніша», ніж здається.Це явище добре помітне заробітчанам, які, повертаючись додому, дивуються низьким цінам. За той самий долар, чи євро в Україні вони можуть купити набагато більше, ніж у країнах, де їх заробили. Однак, така «сила» гривні всередині країни — не привід сильно задирати носа. Вона не відображає ані добробуту населення, ані економічної стабільності, а лише показує, як економіка підлаштовується під свої можливості, знаходячи баланс між доходами та цінами.Загалом, контроль курсу національної валюти — важливий інструмент економічної політики. Той самий Китай протягом багатьох років свідомо утримує юань на низькому рівні для збереження експортної конкурентоспроможності. Якщо юань стане дорожчим, китайські товари автоматично подорожчають для інших країн, що може підірвати їхній експорт, який є основою економіки. Саме тому Китай відбивається від спроб США та інших західних країн змусити його відпустити курс у вільне плавання.Отже, Purchasing Power Parity (PPP) — лише один із способів оцінки «ваги» економік, який показує реалістичну купівельну спроможність грошей. Через цю призму економічна карта світу виглядає по-іншому, ніж ми звикли. Втім, якщо дані розрахунки здаються вам надто складними — не заморочуйтесь. Всі ці складні економічні теорії можна замінити одним бургером )The Economist використовує для порівняння економік «індекс Біг Мака». Виходячи з того, що підхід McDonald's найбільш ефективний у визначенні вартості і ціноутворенні на свою продукцію. Їх бургер у всіх країнах коштує по-різному: у США — $5.58, у Китаї — $3.22, у Швейцарії — $6.70, в Україні — $2.87. Це свідчить про те, що швейцарський франк переоцінений, а китайський юань та українська гривня відносно долара США недооцінені.P.S. І чому всі так розхвалюють ту французьку та італійську кухню? Був я і в Парижі, і в Мілані. Спробував — нічого особливого: МакДональдс, як МакДональдс ) А загалом, Біг Мак — це найбільш ефективна інвестиція. Купуєш лише 200 грам їжі, а отримуєш +2 кг зайвої ваги — 10Х за день )